Полет на Венеру откладывается: в NASA озвучили причину неожиданного решения

Космический аппарат VERITAS для исследования Венеры не отправится в космос в срок из-за финансовых трудностей.

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В NASA решили значительно сократить бюджет миссии VERITAS из-за того, что произошло увеличение стоимости запусков других космических аппаратов. Поэтому запланированный на 2028 год полет к Венере переносится пока на 2031 год. Команда миссии очень возмущена таким решением, пишет Space.

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По словам ученой Сюзанны Смрекар, которая является главным исследователем миссии VERITAS, подготовка к полету космического аппарата к Венере шла по плану. Но недавно было объявлено о том, что бюджет миссии значительно сокращен из-за увеличения расходов на подготовку и запуск других аппаратов NASA.

"Это намного более ужасная ситуация, чем многие думают", — выразила свое возмущение Смрекар.

Космический аппарат VERITAS для исследования Венеры не отправится в космос в срок из-за финансовых трудностей Фото: NASA

По словам Лори Глейз, которая руководит отделом планетарных наук NASA, на следующий год космическое агентство запросило у Конгресса США для этого отдела почти 3,4 млрд долларов. Но всех этих денег не хватает на финансирование запланированных миссий.

Поэтому вместо запланированных 56 млн долларов, команда миссии VERITAS получит всего 1,5 млн долларов. И скорее всего такое же финансирование будет оставлено и на ближайшие несколько лет. Как говорят ученые и инженеры миссии на Венеру, это очень негативно влияет на процесс подготовки создания необходимого оборудования и переносит запуск космического аппарата на 3 года, на 2031 год, вместо 2028-го.

Стало известно, что подготовка миссии на Марс, для того чтобы забрать там образцы горной породы, собранные марсоходом Perseverance, а также запуск аппарата "Психея", для изучения известного астероида (16) Психея, требуют значительно больше средств, чем предполагалось.

По словам Глейз, также уменьшение финансирования позволит освободить больше сотрудников, которые заняты над разработкой миссии на Венеру, для выполнения более важных текущих задач. В то же время Дэрби Дьяр, один из исследователей миссии VERITAS, указывает на то, что подготовка полета на Венеру не влияет на подготовку других миссий, в том числе и полета к Психее.

По словам ученой Сюзанны Смрекар, которая является главным исследователем миссии VERITAS, подготовка к полету космического аппарата к Венере шла по плану. Но недавно было объявлено о том, что бюджет миссии значительно сокращен из-за увеличения расходов на подготовку и запуск других аппаратов NASA Фото: NASA

"Это очень маленькая сумма для поддержания возможностей команды и данное решение очень рискованное. Я бы сказал оно очень необычное, если не беспрецедентное", — говорит Дьяр.

В то же время Глейз указывает на то, что вопрос финансирования миссии VERITAS может быть пересмотрен в 2025 году и многое будет зависеть, например, от стоимости запуска к системе Юпитера аппарата Europa Clipper, который запланирован на 2024 год. По словам Смрекар, ее команда возмущена таким решением и надеется, что если и будет задержка с запуском аппарата к Венере, то она не будет столь длительной.

Еще одной причиной, по которой был уменьшен бюджет миссии VERITAS, Глейз назвала слишком большие расходы на запуск аппаратов "Люси" и DART в космос. Поэтому пришлось использовать деньги, которые выделялись на другие проекты.

Как уже писал Фокус, ученые изучили эволюцию гигантской атмосферной волны, которая распространяется в самых глубоких облаках Венеры.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили уникальную планету. Она по размерам немного больше Юпитера, но имеет очень высокую плотность, которая превышает плотность свинца.

Напоминаем, что сейчас вокруг Луны вращается японский посадочный аппарат, который совершит посадку на наш спутник уже совсем скоро. А пока он прислал на Землю удивительный снимок поверхности Луны, как уже писал Фокус.