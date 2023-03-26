Ученые провели первое тщательное исследование облаков Венеры: там есть "цунами"

Испанские ученые изучили эволюцию гигантской атмосферной волны с появлением "цунами", которая распространяется в самых глубоких облаках планеты.

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Группа ученых из Испании, представили первое тщательное исследование эволюции облаков Венеры, в частности гигантской атмосферной волны с появлением "цунами", которая распространяется в самых глубоких облаках планеты. Считается, что эта волна может играть очень важную роль в ускорении быстрого движения атмосферы Венеры, пишет Phys.

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Для своего исследования испанские ученые использовали данные японского космического аппарата "Акацуки", который уже более 10 лет наблюдает за второй планетой от Солнца. В частности, ученые использовали данные наблюдений, которые продолжались непрерывно в течение 100 дней.

В ходе исследования ученые обнаружили неожиданное событие, поскольку ультрафиолетовые изображения, сделанные камерой аппарата "Акацуки", показали, что огромная атмосферная волна в облаках Венеры может перемещаться выше над поверхностью, чем считалось ранее.

По словам ученых, ранее считалось, что атмосферные волны с появлением "цунами" двигаются в самых глубоких облаках, но оказалось, что они могут подниматься в течение нескольких часов примерно до 70 км над поверхностью Венеры.

По словам ученых, они выяснили, почему происходит такое перемещение. Как правило, регионы, где ветер имеет ту же скорость движения, что и атмосферная волна, действуют как физический барьер для распространения этого явления.

По словам ученых, ранее считалось, что атмосферные волны с появлением "цунами" двигаются в самых глубоких облаках, но оказалось, что они могут подниматься в течение нескольких часов примерно до 70 км над поверхностью Венеры Фото: NASA

Поскольку ветры на Венере постепенно усиливаются с высотой и имеют более высокую скорость, чем волна, то она пытается переместиться вверх из глубоких облаков, но встречает на своем пути это препятствие и в конечном итоге рассеивается.

Но ученые были удивлены, когда данные аппарата показали, что ветры в высоких облаках Венеры имели более низкую скорость движения, в несколько раз меньше, чем скорость атмосферной волны. Поэтому волна может пробить этот барьер и переместиться выше.

По словам ученых, измерение силы ветра на Венере необходимо, чтобы попытаться объяснить, почему атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее, чем ее поверхность. Подобное происходит также и на спутнике Сатурна Титане и на многих экзопланетах. Но до сих пор ученые не могут полностью объяснить это явление.

Как уже писал Фокус, ученые нашли доказательство того, что на Венере продолжается вулканическая активность и планета продолжает изменять свою поверхность.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что на Венере все же существовали океаны из жидкой воды, но они исчезли намного раньше, чем предполагалось. Таким образом несмотря на это, Венера могла быть миллиарды лет назад обитаемой планетой.

Что касается облаков на другой планете, то Фокус уже писал о том, что марсоход NASA сделал потрясающие снимки предрассветных облаков на Марсе.