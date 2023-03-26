Вчені провели перше ретельне дослідження хмар Венери: там є "цунамі"

Іспанські вчені вивчили еволюцію гігантської атмосферної хвилі з появою "цунамі", яка поширюється у найглибших хмарах планети.

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Група вчених з Іспанії представила перше ретельне дослідження еволюції хмар Венери, зокрема гігантської атмосферної хвилі з появою "цунамі", яка поширюється в найглибших хмарах планети. Вважається, що ця хвиля може відігравати важливу роль у прискоренні швидкого руху атмосфери Венери, пише Phys.

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Для свого дослідження іспанські вчені використали дані японського космічного апарату "Акацукі", який вже понад 10 років спостерігає за другою планетою від Сонця. Зокрема, вчені використовували дані спостережень, які тривали безперервно протягом 100 днів.

У процесі дослідження вчені виявили несподівану подію, оскільки ультрафіолетові зображення, зроблені камерою апарату "Акацукі", показали, що величезна атмосферна хвиля у хмарах Венери може пересуватися над поверхнею, ніж вважалося раніше.

За словами вчених, раніше вважалося, що атмосферні хвилі з появою "цунамі" рухаються у найглибших хмарах, але виявилося, що вони можуть підніматися протягом кількох годин приблизно до 70 км. над поверхнею Венери.

За словами вчених, вони з'ясували, чому відбувається таке переміщення. Як правило, регіони, де вітер має ту саму швидкість руху, як і атмосферна хвиля, діють як фізичний бар'єр для поширення цього явища.

За словами вчених, раніше вважалося, що атмосферні хвилі з появою "цунамі" рухаються у найглибших хмарах, але виявилося, що вони можуть підніматися протягом кількох годин приблизно до 70 км над поверхнею Венери. Фото: NASA

Оскільки вітри на Венері поступово посилюються з висотою і мають більш високу швидкість, ніж хвиля, вона намагається переміститися вгору з глибоких хмар, але зустрічає на своєму шляху цю перешкоду і в кінцевому підсумку розсіюється.

Але вчені були здивовані, коли дані апарату показали, що вітри у високих хмарах Венери мали нижчу швидкість руху, у кілька разів меншу, ніж швидкість атмосферної хвилі. Тому хвиля може пробити цей бар'єр та переміститися вище.

За словами вчених, вимірювання сили вітру на Венері необхідно, щоб спробувати пояснити, чому атмосфера Венери обертається у 60 разів швидше, ніж її поверхня. Подібне відбувається також і на супутнику Сатурна Титані та на багатьох екзопланетах. Але до цього часу вчені не можуть повністю пояснити це явище.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли доказ того, що на Венері продовжується вулканічна активність і планета продовжує змінювати свою поверхню.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що на Венері все ж таки існували океани з рідкої води, але вони зникли набагато раніше, ніж передбачалося. Таким чином, попри це, Венера могла бути мільярди років тому планетою.

Що стосується хмар на іншій планеті, то Фокус вже писав про те, що марсохід NASA зробив чудові знімки передсвітанкових хмар на Марсі.