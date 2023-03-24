Хмарно, без опадів. Марсохід NASA зробив знімки передсвітанкових хмар на Марсі (фото)

Марсохід Perseverance продовжує надсилати на землю дивовижні зображення інопланетного неба.

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Марсохід NASA за допомогою своєї навігаційної камери під час перерви в пошуках ознак позаземного життя на Марсі нещодавно сфотографував дрейфуючі передсвітанкові хмари на Марсі, пише Space.

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За допомогою однієї зі своїх навігаційних камер марсохід Perseverance відобразив дивовижні хмари на Червоній планеті, які відрізняються від земних, якраз перед сходом Сонця на 738 марсіанський день свого перебування на Марсі. Нагадуємо, що доба на цій планеті трохи довша і становить 24 години 37 хвилин.

З якою метою марсохід цього разу робив фотографії марсіанського неба у NASA, не уточнили. Але відомо, що апарат іноді звертає свій погляд на марсіанське небо, щоб зробити зображення хмар, що складаються з вуглекислого газу. Вивчення цих хмар дає можливість вченим краще зрозуміти, що відбувається в атмосфері Червоної планети на висоті від 50 до 80 км.

Як уже писав Фокус, у лютому цього року марсохід Curiosity зробив знімки сонячних променів під час заходу сонця на Марсі.

Але подібні вивчення марсіанських хмар є лише частиною основної місії марсохода, яка полягає у вивченні кратера Єзеро та пошуках тут ознак давнього життя. Хоча зараз Марс холодна і пустельна планета, кілька мільярдів років тому на ній були озера, моря та річки, ознаки яких досі можна виявити завдяки особливим відкладенням на поверхні. А там, де була вода, то могли існувати й мікроорганізми, як вважають учені.

Марсохід NASA за допомогою своєї навігаційної камери під час перерви в пошуках ознак позаземного життя на Марсі нещодавно сфотографував дрейфуючі передсвітанкові хмари на Марсі Фото: NASA

Наразі марсохід Perseverance перемістився до нового району кратера Єзеро, де вивчатиме місцеві гірські породи, які особливо зацікавили вчених. Масштабніща мета марсохода полягає у вивченні дельти стародавньої річки, залишки якої виявлені поруч із кратером Єзеро. Про те, як насправді виглядає кратер Єзеро, можна отримати уявлення завдяки знімкам орбітальних космічних апаратів, які були нещодавно опубліковані, як уже писав Фокус.

У цьому дослідженні Марса марсоходу допомагає гелікоптер Ingenuity, який вже скоро здійснить свій ювілейний, 50-й політ над поверхнею планети. Хоча спочатку апарат мав здійснити лише п'ять таких польотів. Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance нещодавно зобразив переміщення в атмосфері Марса цього літального апарату.

Марсохід Perseverance все ще продовжує збирати зразки місцевої гірської породи, щоб вони вирушили на Землю вже на початку наступного десятиліття. Хоча частина з цих зразків вже були залишені марсоходом на поверхні планети на випадок, якщо він не зможе їх сам доставити до місця відправки на орбіту на спеціальній ракеті.

Якщо таке станеться, то до посадкового апарату, який має вирушити на Марс у 2028 році, зразки доставлять два літальні апарати. Принаймні так планували ще минулого року вчені із NASA. Тепер у космічному агентстві озвучили версію, що, можливо, буде лише один літальний апарат, щоб знизити вартість цієї місії.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли створити новий будівельний матеріал, до складу якого входить картопляний крохмаль. Цей бетон міцніший за звичайний і за його допомогою, як пропонують вчені, можна буде будувати будинки на Марсі.