Космічні апарати NASA та ЄКА показали, як насправді виглядає поверхня Марса (відео)

Тепер існує реальна можливість "злітати" на Марс, не залишаючи Землю завдяки новому приголомшливому відеоролику.

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Космічний апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) Mars Express та Mars Reconnaissance Orbiter від NASA вже давно вивчають Червону планету з орбіти. За допомогою своїх камер з високою роздільною здатністю вони роблять докладні знімки поверхні Марса. Цього разу вчені зібрали воєдино зображення кратера Єзеро, де зараз проводить свої дослідження марсохід Perseverance. Знімки були об'єднані у відеоролик, завдяки якому можна вирушити у віртуальну подорож на Марс та побачити, як по-справжньому виглядає його поверхня, пише Space.

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Кратер Єзеро, яким подорожує марсохід Perseverance, якого супроводжує перший позаземний літальний апарат Ingenuity, має діаметр 45 км. Мільярди років тому, як вважають вчені, цей кратер був заповнений водою і тут могло еволюціонувати життя у вигляді мікроорганізмів. Ознаки цього мікробного життя на Марсі якраз шукає вже 2 роки марсохід.

Завдяки знімкам, які зробили два орбітальні космічні апарати, кратер Єзеро постає в абсолютно новому світлі, тому що тепер можна побачити багато особливостей його поверхні дуже детально.

Завдяки знімкам, які зробили два орбітальні космічні апарати, кратер Єзеро постає в абсолютно новому світлі, тому що тепер можна побачити багато особливостей його поверхні дуже детально. Фото: ледники

Ударний кратер Єзеро розташований на західній околиці округлої низовини на Марсі, яка називається Рівнина Ісіди. Ця рівнина має діаметр приблизно 1200 км і з'явилася після удару величезного астероїда по поверхні Марса.

Вчені зібрали воєдино зображення кратера Єзеро, де зараз проводить свої дослідження марсохід Perseverance. Знімки були об'єднані у відеоролик, завдяки якому можна вирушити у віртуальну подорож на Марс та побачити, як по-справжньому виглядає його поверхня Фото: NASA

Вчені вважають, що в кратері Єзеро було озеро з рідкої води, з'єднане з річками. Але зараз це справжня нежива пустеля. Вчені вважають, що вода не лише потрапляла в озеро з річок, а й виходила з неї в інших місцях. Деякі з них можна побачити на новому відео. Принаймні три річки живили водою стародавнє озеро в кратері Єзеро, яке висохло мільярди років тому, але утворило велику річкову дельту, яку марсохід Perseverance почав лише вивчати.

На поверхні кратера залишилися відкладення, які свідчать про водне минуле Марса і можливо тут, а також на околицях кратера Єзеро колись існувало мікробне життя. Вчені покладають великі надії, що зразки місцевої породи, які зібрав марсохід Perseverance і ще продовжує збирати, дозволять підтвердити цю теорію. З іншого боку, дослідження марсіанських гірських порід допоможе дізнатися більше у тому, якою була геологічна історія Марса.

Апарат Mars Reconnaissance Orbiter працює на орбіті Марса з 2006 року та шукає сліди існування води на Червоній планеті, а також допомагає підтримувати зв'язок між наземними апаратами на Марсі та Землею. Апарат Mars Express працює на орбіті планети з 2003 року і відтоді встиг зробити зображення майже 90% поверхні Марса.

Апарат Mars Reconnaissance Orbiter працює на орбіті Марса з 2006 року та шукає сліди існування води на Червоній планеті, а також допомагає підтримувати зв'язок між наземними апаратами на Марсі та Землею. Апарат Mars Express працює на орбіті планети з 2003 року і відтоді встиг зробити зображення майже 90% поверхні Марса. Фото: NASA

Що стосується роботи космічних апаратів на Марсі, то, як уже писав Фокус, ученим вдалося з'ясувати, чому почало зникати паливо у апарату Mars Odyssey, який з 2001 року вивчає Червону планету.

Також Фокус писав про те, що вчені пропонують астронавтам на Марсі жити у будинках з картоплі. Дослідники створили новий будівельний матеріал, який у 2 рази міцніший за звичайний бетон.