Вчені пропонують астронавтам на Марсі жити в будинках з картоплі: у чому суть ідеї

Дослідники створили новий будівельний матеріал, який у 2 рази міцніший за звичайний бетон.

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Вчені з Манчестерського університету, Великобританія, створили новий "космічний бетон", до складу якого входить картопляний крохмаль марсіанський пил та трохи солі. Новий будівельний матеріал міцніший за звичайний бетон у 2 рази і набагато кращий, ніж створений раніше цими ж вченими бетон на основі крові та сечі, пише Futurism.

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Будівництво будинків та іншої інфраструктури на Марсі – це дуже складне та дороге задоволення. Для цього буде потрібна доставка великої кількості обладнання та будівельних матеріалів. Але що якщо будувати будинки з матеріалів, які можна знайти на Марсі? Вчені з Манчестерського університету вважають це найкращим виходом у цій ситуації.

Будівництво будинків та іншої інфраструктури на Марсі – це дуже складне та дороге задоволення. Для цього буде потрібна доставка великої кількості обладнання та будівельних матеріалів. Але що якщо будувати будинки з матеріалів, які можна знайти на Марсі? Вчені з Манчестерського університету вважають це найкращим виходом у цій ситуації Фото: NASA

Тому вони продемонстрували нещодавно новий будівельний матеріал StarCrete, який вчені назвали "космічним бетоном". Для його створення вчені використовували штучний марсіанський пил, картопляний крохмаль та трохи солі. За словами дослідників, виявилося, що даний матеріал у 2 рази міцніший за звичайний бетон.

За словами вчених, майбутні колоністи на Марсі можуть збирати місцевий пил з поверхні, а також тут же можна виявити і сіль, необхідну для створення StarCrete. Щодо картопляного крохмалю, то його можна отримати з картоплі, яку астронавти вирощуватимуть у спеціальних приміщеннях на Марсі. Тобто надлишки картоплі або картопляні очищення служитимуть джерелом крохмалю для створення марсіанського бетону.

Вчені з Манчестерського університету, Великобританія, створили новий "космічний бетон", до складу якого входить картопляний крохмаль марсіанський пил та трохи солі. Новий будівельний матеріал міцніший за звичайний бетон в 2 рази і набагато кращий, ніж створені раніше цими ж вченими бетон на основі крові та сечі Фото: бетон

Тут варто згадати знаменитий фільм "Марсіанін" 2015 року, в якому герой актора Метта Деймона вирощував картоплю для споживання. Що власне й дозволило йому вижити у ворожому марсіанському середовищі.

Це вже не перша спроба британських вчених створити міцний будівельний матеріал для використання на інших планетах. Спочатку вчені створили матеріал на основі штучного марсіанського пилу з додаванням людської крові та сечі. Цей бетон виявився трохи міцнішим за звичайний бетон, але потреба у великій кількості крові (з сечею якось простіше) змусила вчених залишити цю розробку, як не зовсім здійсненну в умовах Марса. Тому було прийнято рішення замінити сечу та кров картопляним крохмалем та сіллю, і результат перевершив усі очікування.

Це вже не перша спроба британських вчених створити міцний будівельний матеріал для використання на інших планетах. Спочатку вчені створили матеріал на основі штучного марсіанського пилу з додаванням людської крові та сечі. Цей бетон виявився трохи міцнішим за звичайний бетон, але потреба у великій кількості крові (з сечею якось простіше) змусила вчених залишити цю розробку, як не зовсім здійсненну в умовах Марса. Фото: бетон

Автори нового винаходу вважають, що новий будівельний матеріал значно спростить створення будь-яких будівель на Марсі, а також призведе до менших витрат на марсіанську місію. Згідно з підрахунками вчених, з 25 кг зневодненої картоплі можна отримати стільки крохмалю, який дозволить створити 500 кг StarCrete або понад 210 цегли з цього бетону.

"Ми змінили підхід до розробки цього космічного бетону, оскільки швидше за все колоністи на Марсі не захочуть жити в будинках, збудованих із сечі та крові", — каже Алед Робертс із Манчестерського університету.

За словами вчених, майбутні колоністи на Марсі можуть збирати місцевий пил з поверхні, а також тут же можна виявити і сіль, необхідну для створення StarCrete. Що стосується картопляного крохмалю, то його можна отримати з картоплі, яку астронавти вирощуватимуть у спеціальних приміщеннях на Марсі. Фото: Daily Mail

Наразі вчені хочуть продовжити свої розробки з метою підвищення міцності даного будівельного матеріалу. До того ж дослідники вважають, що StarCrete можна використовувати на Землі як більш екологічну альтернативу звичайному бетону. Адже під час виробництва цементу та бетону в атмосферу потрапляє приблизно 8% усіх викидів вуглекислого газу.

Як уже писав Фокус, для майбутніх колоністів Марса важливим фактором довготривалої присутності на планеті буде можливість видобувати воду навіть із водяного льоду. Нещодавнє відкриття вчених говорить про те, що тепер астронавти зможуть обладнати свою базу у сприятливіших умовах на Марсі.

Водночас, попри прагнення людей колонізувати Марс, ця планета зараз абсолютно не пристосована до життя людини. Потрібно створення цілих комплексів будівель, щоб забезпечити більш-менш нормальне життя першим колоністам. Але ще умови на Марс можуть не просто негативно позначитися на здоров'ї астронавтів, а й призвести до смерті. Докладніше про це Фокус уже писав.