Небезпечна планета. Вчені розповіли, що насправді може зробити з тілом людини життя на Марсі
Від проблем із серцем до пошкодження мозку – це лише частина проблем, з якими зіткнуться майбутні підкорювачі Червоної планети.
Нова космічна ера для людства настала з початком реалізації програми NASA Artemis у листопаді минулого року. Мета цієї програми полягає не лише у поверненні 2025 року людей на Місяць, а й у створенні там постійної бази. Щодо Марса, то NASA планує відправити туди перших астронавтів уже в середині 2030-х років. У той же час, засновник компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що зможе доставити людей на Червону планету ще раніше. Але проблема в тому, що умови на Марсі можуть серйозно нашкодити здоров'ю людини, призвести до розвитку різних хвороб та навіть смерті. І скафандр може не врятувати. На думку деяких вчених, життя на Марсі – це дуже ризикований захід, пише Daily Mail.
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Небезпечне випромінювання
У Марса неймовірно тонка атмосфера, тому на поверхню постійно потрапляють промені небезпечного для людини космічного і сонячного випромінювання. За словами вчених, будь-яка людина, яка буде на поверхні Марса, отримає настільки сильний рівень шкідливого випромінювання, що це може призвести до розвитку раку, серцево-судинних захворювань і навіть до пошкодження мозку.
За оцінками вчених з NASA, ще під час подорожі на Марс будь-яка людина отримає величезну дозу космічного випромінювання, що може негативно вплинути на стан здоров'я. Згідно з дослідженням, проведеним Європейським космічним агентством, люди на Марсі отримуватимуть у 700 разів більшу дозу випромінювання, ніж на Землі. За словами вчених, через це виникає ризик розвитку раку, а також інших хвороб і особливо від цього постраждають очі, легені, шлунок, кишечник, а також груди та матка у жінок.
Також дослідження показують, що високий рівень випромінювання може призвести до пошкодження мозку та значного зниження здібностей людини навчатися чомусь і нормально сприймати інформацію. Також вчені вказують на можливу появу проблем із пам'яттю.
Низька гравітація
Мікрогравітація є серйозною проблемою для астронавтів під час тривалого космічного польоту на Марс, оскільки вона знижує щільність кісток, збільшує ризик переломів і знижує м'язову активність.
З іншого боку, як показують дослідження, низька гравітація призводить до зниження продуктивності серця, і воно перестає нормально працювати. Також мікрогравітація може вплинути на зір, тобто люди, які летять на Марс, не так добре бачитимуть.
Через те, що в астронавтів, які будуть у невагомості тривалий час (а зараз до Марса за розрахунками летіти не менше пів року, а можливо й довше), не буде можливості підтримувати нормальну м'язову активність, м'язи почнуть слабшати і зношуватися. Подібне відбуватиметься і з кістками.
Пил на Марсі
Марс — це не найкраще місце для життя. Середня температура тут у середніх широтах становить -60 градусів за Цельсієм, поверхня дуже нерівна, та й до того ж планету постійно бомбардують метеорити.
Тому людям доведеться постійно жити в герметично закритих місцях проживання, а при виході на поверхню без скафандра не обійтися, адже на Марсі немає чим дихати людині. А з іншого боку, скафандр повинен захистити від умов небезпечного навколишнього середовища.
Але на Марсі постійно дмуть сильні вітри, які переносять у повітрі частки марсіанського пилу. За словами вчених, цей пил настільки всюдисущий, що від його потрапляння на тіло або навіть у дихальні шляхи може не врятувати скафандр.
У складі цього пилу є токсичні для людини хімічні сполуки, які можуть призвести до зниження секреції гормонів щитовидної залози, які відповідають за контроль росту, розвитку та обміну речовин.
Недоїдання
Окрім усіх проблем, пов'язаних із самим Марсом, ще однією проблемою буде потенційна нестача їжі та, як наслідок, виникнення недоїдання у підкорювачів Червоної планети. Як показують дослідження, якби на Марсі були дещо інші умови, то в марсіанському ґрунті можна було б вирощувати рослини. Але зараз, єдине, що зможуть зробити майбутні колоністи – це вирощувати невелику кількість рослинної їжі у спеціально облаштованих для цього приміщеннях. Але цієї їжі усе рівно буде не так багато, тому перші жителі Марса сидітимуть на жорсткій дієті. І ще невідомо, до яких наслідків це може призвести.
NASA, Ілон Маск, Марс
У минулому Ілон Маск, який хоче обійти NASA у гонці з доставки перших астронавтів на Марс, говорив про те, що політ на цю планету "не для слабкодухих". Тим не менш, у нього давно є амбітна мета – побудувати на Марсі велику колонію, де житимуть десятки тисяч людей. І для цього він планує використати свої ракети Starship.
Фокус вже писав про те, що SpaceX провела історичне випробування найпотужнішої ракети у світі і вже в березні цього року вона має вперше полетіти до космосу.
Марс
Марс — це четверта планета від Сонця, яка є холодним і безлюдним світом, на якому, як вважають вчені, мільярди років тому була вода і, можливо, навіть мікробне життя. Це одна з найбільш вивчених планет Сонячної системи та єдина планета, яку досліджують наземні космічні апарати. Один день на Марсі триває трохи більше 24 годин, а рік тут дорівнює 687 земним дням.
Також Фокус писав про те, що марсохід Curiosity знайшов сліди стародавнього озера на одній із гір Марса. Вчені здивувалися, що в місці, яке не передбачало наявність води, марсохід виявив ознаки її існування у минулому.