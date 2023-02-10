Небезпечна планета. Вчені розповіли, що насправді може зробити з тілом людини життя на Марсі

Від проблем із серцем до пошкодження мозку – це лише частина проблем, з якими зіткнуться майбутні підкорювачі Червоної планети.

Related video

Нова космічна ера для людства настала з початком реалізації програми NASA Artemis у листопаді минулого року. Мета цієї програми полягає не лише у поверненні 2025 року людей на Місяць, а й у створенні там постійної бази. Щодо Марса, то NASA планує відправити туди перших астронавтів уже в середині 2030-х років. У той же час, засновник компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що зможе доставити людей на Червону планету ще раніше. Але проблема в тому, що умови на Марсі можуть серйозно нашкодити здоров'ю людини, призвести до розвитку різних хвороб та навіть смерті. І скафандр може не врятувати. На думку деяких вчених, життя на Марсі – це дуже ризикований захід, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Небезпечне випромінювання

У Марса неймовірно тонка атмосфера, тому на поверхню постійно потрапляють промені небезпечного для людини космічного і сонячного випромінювання. За словами вчених, будь-яка людина, яка буде на поверхні Марса, отримає настільки сильний рівень шкідливого випромінювання, що це може призвести до розвитку раку, серцево-судинних захворювань і навіть до пошкодження мозку.

За оцінками вчених з NASA, ще під час подорожі на Марс будь-яка людина отримає величезну дозу космічного випромінювання, що може негативно вплинути на стан здоров'я. Згідно з дослідженням, проведеним Європейським космічним агентством, люди на Марсі отримуватимуть у 700 разів більшу дозу випромінювання, ніж на Землі. За словами вчених, через це виникає ризик розвитку раку, а також інших хвороб і особливо від цього постраждають очі, легені, шлунок, кишечник, а також груди та матка у жінок.

Також дослідження показують, що високий рівень випромінювання може призвести до пошкодження мозку та значного зниження здібностей людини навчатися чомусь і нормально сприймати інформацію. Також вчені вказують на можливу появу проблем із пам'яттю.

[ + – ] У Марса неймовірно тонка атмосфера, тому на поверхню постійно потрапляють промені небезпечного для людини космічного і сонячного випромінювання. За словами вчених, будь-яка людина, яка буде на поверхні Марса, отримає настільки сильний рівень шкідливого випромінювання, що це може призвести до розвитку раку, серцево-судинних захворювань і навіть до пошкодження мозку. Фото: NASA

Низька гравітація

Мікрогравітація є серйозною проблемою для астронавтів під час тривалого космічного польоту на Марс, оскільки вона знижує щільність кісток, збільшує ризик переломів і знижує м'язову активність.

З іншого боку, як показують дослідження, низька гравітація призводить до зниження продуктивності серця, і воно перестає нормально працювати. Також мікрогравітація може вплинути на зір, тобто люди, які летять на Марс, не так добре бачитимуть.

Через те, що в астронавтів, які будуть у невагомості тривалий час (а зараз до Марса за розрахунками летіти не менше пів року, а можливо й довше), не буде можливості підтримувати нормальну м'язову активність, м'язи почнуть слабшати і зношуватися. Подібне відбуватиметься і з кістками.

[ + – ] Через те, що в астронавтів, які будуть у невагомості тривалий час (а зараз до Марса за розрахунками летіти не менше пів року, а можливо й довше), не буде можливості підтримувати нормальну м'язову активність, м'язи почнуть слабшати і зношуватися. Подібне відбуватиметься і з кістками Фото: rusunion

Пил на Марсі

Марс — це не найкраще місце для життя. Середня температура тут у середніх широтах становить -60 градусів за Цельсієм, поверхня дуже нерівна, та й до того ж планету постійно бомбардують метеорити.

Тому людям доведеться постійно жити в герметично закритих місцях проживання, а при виході на поверхню без скафандра не обійтися, адже на Марсі немає чим дихати людині. А з іншого боку, скафандр повинен захистити від умов небезпечного навколишнього середовища.

Але на Марсі постійно дмуть сильні вітри, які переносять у повітрі частки марсіанського пилу. За словами вчених, цей пил настільки всюдисущий, що від його потрапляння на тіло або навіть у дихальні шляхи може не врятувати скафандр.

У складі цього пилу є токсичні для людини хімічні сполуки, які можуть призвести до зниження секреції гормонів щитовидної залози, які відповідають за контроль росту, розвитку та обміну речовин.

[ + – ] Марс — це не найкраще місце для життя. Середня температура тут у середніх широтах становить -60 градусів за Цельсієм, поверхня дуже нерівна, та й до того ж планету постійно бомбардують метеорити. Фото: NASA

Недоїдання

Окрім усіх проблем, пов'язаних із самим Марсом, ще однією проблемою буде потенційна нестача їжі та, як наслідок, виникнення недоїдання у підкорювачів Червоної планети. Як показують дослідження, якби на Марсі були дещо інші умови, то в марсіанському ґрунті можна було б вирощувати рослини. Але зараз, єдине, що зможуть зробити майбутні колоністи – це вирощувати невелику кількість рослинної їжі у спеціально облаштованих для цього приміщеннях. Але цієї їжі усе рівно буде не так багато, тому перші жителі Марса сидітимуть на жорсткій дієті. І ще невідомо, до яких наслідків це може призвести.

NASA, Ілон Маск, Марс

У минулому Ілон Маск, який хоче обійти NASA у гонці з доставки перших астронавтів на Марс, говорив про те, що політ на цю планету "не для слабкодухих". Тим не менш, у нього давно є амбітна мета – побудувати на Марсі велику колонію, де житимуть десятки тисяч людей. І для цього він планує використати свої ракети Starship.

Фокус вже писав про те, що SpaceX провела історичне випробування найпотужнішої ракети у світі і вже в березні цього року вона має вперше полетіти до космосу.

[ + – ] У минулому Ілон Маск, який хоче обійти NASA у гонці з доставки перших астронавтів на Марс, говорив про те, що політ на цю планету "не для слабкодухих" Фото: bt.dk

Марс

Марс — це четверта планета від Сонця, яка є холодним і безлюдним світом, на якому, як вважають вчені, мільярди років тому була вода і, можливо, навіть мікробне життя. Це одна з найбільш вивчених планет Сонячної системи та єдина планета, яку досліджують наземні космічні апарати. Один день на Марсі триває трохи більше 24 годин, а рік тут дорівнює 687 земним дням.

[ + – ] Марс — це четверта планета від Сонця, яка є холодним і безлюдним світом, на якому, як вважають вчені, мільярди років тому була вода і, можливо, навіть мікробне життя Фото: NASA

Також Фокус писав про те, що марсохід Curiosity знайшов сліди стародавнього озера на одній із гір Марса. Вчені здивувалися, що в місці, яке не передбачало наявність води, марсохід виявив ознаки її існування у минулому.