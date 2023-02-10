SpaceX провела історичне випробування найпотужнішої ракети у світі: коли Starship полетить у космос (відео)

Під час перевірки працездатності ракети-носія було запущено 31 із 33 наявних двигунів.

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Ілон Маск та його компанія SpaceX зробили величезний крок уперед до здійснення заповітної мрії, яка полягає в тому, що вже незабаром найпотужніша ракета у світі полетить уперше в космос, пише Space.

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9 лютого на своїй базі в Техасі компанія SpaceX провела історичне випробування працездатності двигунів найпотужнішої ракети-носія у світі — Super Heavy. Хоча багатьом ця ракета відома за назвою Starship. Справа в тому, що сама ракета насправді складається з двох компонентів — ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship, але часто цю ракетну систему називають саме так.

[ + – ] Під час перевірки працездатності ракети-носія було запущено 31 із 33 наявних двигунів. Фото: Starship

На сьогодні найпотужнішою ракетою у світі вважається ракета NASA під назвою Space Launch System, яка ще в листопаді минулого року вперше полетіла в космос і допомогла вирушити до Місяця космічному кораблю Orion. Але згідно з технічними даними ракета від SpaceX потужніша за ракету NASA у 2 рази. А отже коли вона полетить нарешті в космосу то вона стане найпотужнішою ракетою у світі. Згідно із заявою представників SpaceX, перший політ у космос цієї ракети може статися вже у березні 2023 року.

Насправді інженери провели випробування чергового прототипу ракети Super Heavy під назвою Booster 7. Це випробування полягало в тому, щоб перевірити працездатність усіх 33 двигунів Raptor, встановлених на ракетах-носіях. Але перед запуском інженери відключили один двигун, а ще один вимкнувся самостійно. Тому працював лише 31 двигун.

За словами Ілона Маска, навіть 31 двигуна достатньо для того, щоб прототип ракети-носія Super Heavy під назвою Booster 7 і прототип космічного корабля Starship під назвою Ship 24 змогли полетіти в космос наступного місяця.

Цей довгоочікуваний політ у космос, який мав відбутися ще минулого року, станеться, якщо всі дані покажуть, що двигуни працюють так, як треба. Але тестовий запуск, за словами Маска, був успішним.

Компанія SpaceX хоче зробити ракету Starship, загальна висота якої складає 120 метрів, універсальним транспортним засобом для доставки астронавтів на Місяць та Марс. Сама ракета-носій Super Heavy та космічний корабель Starship, який є верхнім щаблем найпотужнішої ракети у світі, спроєктовані так, щоб їх можна було використати повторно. У ракети-носія є 33 двигуни Raptor, а Starship — 6 таких самих двигунів.

[ + – ] Компанія SpaceX хоче зробити ракету Starship, загальна висота якої становить 120 метрів, універсальним транспортним засобом для доставки астронавтів на Місяць та Марс. Фото: Starship

Якщо все піде за планом Ілона Маска, то прототип Booster 7 виведе наступного місяця на орбіту прототип Ship 24, який здійснить один обліт навколо Землі. Після цього дві частини гігантської ракети приземляться у Тихому океані на плавучу платформу.

Фокус вже писав про те, що у липні минулого року ракета Starship під час випробувань вибухнула.

Що стосується іншої ракети SpaceX під назвою Falcon Heavy, її перший політ у космос відбувся на початку лютого 2018 року. Тоді як корисний вантаж ракети вивела в космос особистий автомобіль Ілона Маска. Фокус вже писав про те, де зараз перебуває цей транспортний засіб.