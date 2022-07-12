Горіла цілу годину. Ракета SpaceX вибухнула під час наземних випробувань (відео)

Ілон Маск сподівався запустити ракету Starship у космос уже в липні, але цей вибух може серйозно ускладнити завдання.

Чергове випробування нової ракети Ілона Маска Starship закінчилося вибухом і подальшим займанням. Інцидент стався 12 липня на стартовому майданчику компанії SpaceX у Бока-Чика, штат Техас, США, повідомляє Gizmodo.

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Компанія SpaceX готується здійснити перший орбітальний політ своєї нової ракети Starship, яка складається з другого ступеня під назвою Super Heavy та першого ступеня під назвою Starship.

[ + – ] Компанія SpaceX готується здійснити перший орбітальний політ своєї нової ракети Starship, яка складається з другого ступеня під назвою Super Heavy та першого ступеня під назвою Starship Фото: wikipedia

Ілон Маск планував здійснити перший запуск у космос цієї ракети вже в липні цього року, але вибух ставить під сумнів здійсненність поставленого завдання.

[ + – ] Ілон Маск планував здійснити перший запуск у космос цієї ракети вже в липні цього року, але вибух ставить під сумнів здійсненність поставленого завдання Фото: NASA

Під час випробувань ракети-носія Super Heavy без першого ступеня стався вибух і подальше займання. Після вибуху утворилася величезна вогненна куля, і з'явилася ударна хвиля. Протягом години було видно полум'я й дим біля ракети-носія. Про те, що є причиною вибуху та чи є жертви, досі не відомо.

Черговий прототип ракети Super Heavy під назвою Booster 7, який має 33 двигуни Raptor, був доставлений на стартовий майданчик ще наприкінці червня.

Видання Gizmodo пише, що, можливо, ракета отримала якісь пошкодження під час вибуху. І, ймовірно, постраждали як сама ракета, так і її двигуни. У SpaceX поки не назвали причину вибуху, і досі не зрозуміло, чи вибухнув утримувач ракети на пусковому майданчику.

Відео з вибухом одним із перших розмістив у своєму акаунті у Twitter американський журналіст Кріс Бергін. У коментарі Ілон Маск написав, що зараз його компанія робить оцінку завданих збитків.

Ракета Starship призначена для доставки вантажів і екіпажу на орбіту Землі, а також її можна використовувати для польотів на Місяць і Марс. NASA планує використати цю ракету під час своїх місячних місій.

Як уже писав Фокус, за словами Маска, ракета Starship випльовуватиме супутники Starlink, як цукерки. Тобто нову ракету мільярдер хоче використати і для виведення своїх інтернет-супутників на орбіту.

Фокус писав про те, як минулого року SpaceX вперше випробувала всі двигуни ракети Starship SN20.

А в лютому цього року Ілон Маск презентував оновлену ракету Starship і заявив, що з її допомогою доставка вантажів на Марс коштуватиме дуже дешево.