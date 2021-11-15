Ілон Маск може пишатися: SpaceX уперше випробувала всі двигуни ракети Starship SN20 (відео)

Starship SN20, за словами Маска, вже незабаром полетить у свій перший політ на орбіту.

SpaceX провела успішні випробування всіх 6 двигунів Raptor свого майбутнього флагмана – ракети Starship SN20, яка замінить ракети Falcon. Випробування було коротким, але вперше всі двигуни ракети працювали разом, повідомляє Space.

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Starship SN20 – це перший прототип багаторазового космічного корабля, що пілотується, який полетить на орбіту в межах випробувального польоту. За словами Ілона Маска, орбітальний політ відбудеться найближчими тижнями, але, можливо, навіть місяцями, і поки що точних термінів запуску немає.

SpaceX створила свою ракету Starship та її "друга", важку ракету-носій Super Heavy, для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс. Разом вони становлять найвищу ракету у світі за всю історію. Super Heavy виступає як перший ступінь, а Starship розміщується зверху, і їхня загальна висота становить 120 метрів.

NASA обрало ракету Starship, щоб доставляти астронавтів і вантажі на Місяць у межах програми "Артеміда". Але SpaceX також хоче використовувати ракету для власних пілотованих польотів на Місяць, а потім і на Марс.

[ + – ] Ракети Starship і Super Heavy разом становлять найвищу ракету в історії Фото: SpaceX

Але спочатку ракеті Starship треба полетіти на орбіту. І першим це зробить зразок SN20. Ракеті потрібно досягти позначки 100 км над поверхнею планети, але попередні запуски Starship цього року показали підйом лише на висоту 10 км.

За планом, який озвучили представники SpaceX, ракета-носій Super Heavy 4 виведе на орбіту Starship SN20, а потім приводниться в Мексиканській затоці. А в цей час SN20 облетить Землю один раз і через 90 хвилин приводниться в Тихому океані неподалік Гавайських островів.

Нагадуємо, що NASA перенесло висадку людини на Місяць. Агентство має проблеми з грошима, і відправити астронавтів на супутник Землі у 2024 році вже неможливо.