Илон Маск может гордиться: SpaceX впервые испытала все двигатели ракеты Starship SN20 (видео)

Starship SN20, по словам Маска, уже скоро полетит в свой первый полет на орбиту.

SpaceX провела успешные испытания всех 6 двигателей Raptor своего будущего флагмана — ракеты Starship SN20, которая заменит ракеты Falcon. Испытание было коротким, но впервые все двигатели ракеты работали вместе, сообщает Space.

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Starship SN20 – это первый прототип многоразового пилотируемого космического корабля, который полетит на орбиту в рамках испытательного полета. По словам Илона Маска, орбитальный полет состоится в ближайшие недели, но возможно даже месяцы и пока точных сроков запуска нет.

SpaceX создала свою ракету Starship и ее "друга", тяжелую ракету-носитель Super Heavy для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Вместе они составляют самую высокую ракету в мире за всю историю. Super Heavy выступает в качестве первой ступени, а Starship размещается сверху и их общая высота составляет 120 метров.

NASA выбрало ракету Starship, чтобы доставлять астронавтов и грузы на Луну в рамках программы "Артемида". Но SpaceX также хочет использовать ракету для собственных пилотируемых полетов на Луну, а затем и на Марс.

[ + – ] Ракеты Starship и Super Heavy вместе составляют самую высокую ракету в истории Фото: SpaceX

Но сначала ракете Starship нужно полететь на орбиту. И первым это сделает прототип SN20. Ракете нужно достичь отметки 100 км над поверхностью планеты, но предыдущие запуски Starship в этом году показали подъем только на высоту 10 км.

По плану, который озвучили представители SpaceX, ракета-носитель Super Heavy 4 выведет на орбиту Starship SN20, а затем приводнится в Мексиканском заливе. А в это время SN20 облетит Землю один раз и через 90 минут приводнится в Тихом океане недалеко от Гавайских островов.

Напоминаем, что NASA перенесло высадку человека на Луну. У агентства проблемы с деньгами и отправить астронавтов на спутник Земли в 2024 году уже невозможно.