NASA переносит высадку человека на Луну: будет ли полет и когда

У космического агентства проблемы с финансированием и выполнить задачу по отправке человека на Луну в 2024 году уже невозможно.

Перед NASA стояла амбициозная цель отправить первых за 50 лет людей на спутник Земли в 2024 году. Также в составе экипажа впервые должна быть женщина и не белый астронавт. Эта цель была озвучена еще в 2019 году, но теперь в связи с недостатком финансирования полет на Луну запланирован не раньше 2025 года, сообщает The Guardian.

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О том, что полет переносится заявил администратор NASA Билл Нельсон. Среди причин смещения сроков он назвал недостаточное финансирование со стороны Конгресса США разработки посадочной системы на Луну в рамках программы "Артемида" и капсулы для экипажа "Орион". Еще одной причиной того, что полет откладывается является судебная тяжба компании Джеффа Безоса Blue Orgin с NASA, которая на несколько месяцев приостановила работу над лунным посадочным аппаратом Starship HLS, которую создает компания SpaceX Илона Маска. К тому же в NASA заявили, что нужно улучшить технологии необходимые для новых скафандров будущих покорителей Луны.

Надежда есть

Но в космическом агентстве все еще настроены оптимистично и планируют в феврале 2022 года сделать первый испытательный полет своей ракеты-носителя Space Launch System с капсулой для экипажа "Орион", которые в будущем доставят первых за полвека астронавтов на орбиту Луны. Но тестовый полет должен состояться пока без астронавтов.

Астронавты все же полетят к Луне, но не высадятся на ее поверхность в рамках следующего полета в 2024 году. Поэтому высадку на сам спутник Земли NASA планирует осуществить не раньше 2025 года.

"Мы усиленно готовимся к полету на Луну. NASA хочет помочь США восстановить положение главной космической страны", — говорит Нельсон.

Нельсон говорит, что Китай со своей нынешней амбициозной космической программой может обогнать Штаты в исследовании Луны.

Последний раз на Луне

Земляне в последний раз побывали на Луне в 1972 году – это были астронавты миссии "Аполлон -17" Юджин Сернан и Харрисон Шмитт. Они пробыли на Луне чуть больше 3 суток. Вообще на поверхности нашего спутника побывали 12 астронавтов во время шести миссий.

[ + – ] Юджин Сернан на поверхности Луны 12 декабря 1972 года. Фото: NASA

Еще в 2019 году бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американцы должны побывать на Луне в течении 5 лет и для этого нужно использовать любые средства. Учитывая то, что NASA тогда планировало высадку не раньше, чем в 2028 году, то эта задача казалась невероятной.

Расходы выросли

По словам Нельсона, чтобы не сильно отсрочить полет на Луну во времени, Конгресс должен увеличить финансирование. Например, больше денег требуется на разработку капсулы "Орион", ее стоимость увеличилась с 6,7 до 9,3 млрд долларов. Это связано с задержками в производстве как из-за пандемии, так и в связи с ущербом, который нанес ураган Ида производственному комплексу NASA Michoud Assembly Facility в Новом Орлеане. Расходы на разработку ракеты-носителя Space Launch System для для первого полета в рамках программы "Артемида" в следующем году составят 11 млрд долларов.

[ + – ] Ракета-носитель Space Launch System Фото: wikipedia

Пор словам Нельсона, он уже проинформировал нынешнего вице-президента США Камалу Харрис о текущих расходах и ждет ее ответа уже 1 декабря, когда она соберет свое первое заседание Национального космического совета в качестве его председателя.