Месть Безоса. Из-за судебных исков Blue Origin "легла" компьютерная система NASA и Минюста США

Иск Джеффа Безоса против NASA настолько огромен, что привел к сбою компьютерных систем.

Более 7 гигабайтов PDF-файлов составляет иск компании Джеффа Безоса против NASA. Из-за их большого размера эти файлы стали причиной сбоя в работе компьютерной системы космического агентства. Это в свою очередь задерживает работу по контракту NASA с компанией SpaceX по разработке посадочного корабля для пилотируемой миссии человека на Луну, сообщает futurism.com

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Размер иска компании Blue Origin приводит к сбою и программного обеспечения Adobe в Министерстве юстиции США. Проблема связана с тем, что программа Acrobat не может объединить несколько сотен файлов за один раз без сбоев, говорится в документах, полученных журналистом Джоуи Рулеттом.

"Мы пробовали несколько различных способов создания файлов размером 50 мегабайт для более эффективного хранения, но пока безуспешно", — говорится в документе.

Сбои в работе компьютерных систем привели к недельной задержке с работой по контракту на разработку лунного посадочного корабля Starship HLS с компанией SpaceX, потому что сотрудники агентства, которые могли бы решить эту проблему, присутствовали на 36-м ежегодном Космическом симпозиуме на прошлой неделе.

"Отсутствие данных сотрудников не позволяет агентству собирать и просматривать документы, которые находятся в распоряжении этих лиц, а также обрабатывать соответствующие документы для включения в административный отчет", — говорится в документе.

Первоначальная дата окончания срока действия контракта с компанией SpaceX была назначена на 1 ноября. Теперь дату перенесли на 8 ноября.

[ + – ] Starship HLS Фото: wikipedia

Еще в апреле этого года NASA выбрало компанию Space X в качестве разработчика необходимого оборудования для возобновления пилотируемых полетов человека на Луну в рамках программы "Артемида". Джефф Безос и его компания Blue Origin пытались опротестовать данное решение, но безуспешно.

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что новый иск Blue Origin "еще больше задержит" выполнение программы "Артемида".

Компании SpaceX теперь нужно просто ждать, чем закончится судебная тяжба.