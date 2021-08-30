Помста Безоса. Через судові позови Blue Origin "лягла" комп'ютерна система NASA і Мін'юсту США

Позов Джеффа Безоса проти NASA настільки величезний, що призвів до збою комп'ютерних систем.

Понад 7 гігабайтів PDF-файлів становить позов компанії Джеффа Безоса проти NASA. Через їхній великий розмір ці файли стали причиною збою в роботі комп'ютерної системи космічного агентства. Це у свою чергу затримує роботу за контрактом NASA з компанією SpaceX щодо розробки посадкового корабля для пілотованої місії людини на Місяць, повідомляє futurism.com.

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Розмір позову компанії Blue Origin призводить до збою програмного забезпечення Adobe у Міністерстві юстиції США. Проблема пов'язана з тим, що програма Acrobat не може об'єднати кілька сотень файлів за один раз без збоїв, йдеться в документах, отриманих журналістом Джоуї Рулеттом.

"Ми пробували кілька різних способів створення файлів розміром 50 мегабайт для більш ефективного зберігання, але поки безуспішно", — йдеться в документі.

Збої в роботі комп'ютерних систем призвели до тижневої затримки з роботою за контрактом на розробку місячного посадкового корабля Starship HLS з компанією SpaceX, тому що співробітники агентства, які могли б вирішити цю проблему, були присутні на 36-му щорічному Космічному симпозіумі минулого тижня.

"Відсутність цих співробітників не дозволяє агентству збирати і переглядати документи з розпорядження цих осіб, а також обробляти відповідні документи для включення в адміністративний звіт", — йдеться в документі.

Первісна дата закінчення терміну дії контракту з компанією SpaceX була призначена на 1 листопада. Тепер дату перенесли на 8 листопада.

[ + – ] Starship HLS Фото: wikipedia

Ще у квітні цього року NASA вибрало компанію Space X у ролі розробника необхідного обладнання для відновлення пілотованих польотів людини на Місяць у рамках програми "Артеміда". Джефф Безос і його компанія Blue Origin намагалися опротестувати це рішення, але безуспішно.

Глава NASA Білл Нельсон заявив, що новий позов Blue Origin "ще більше затримає" виконання програми "Артеміда".

Компанії SpaceX тепер потрібно просто чекати, чим закінчиться судова тяжба.