Бросают камнями в скафандры: NASA тестирует оборудование для миссии на Луну

Инженеры агентства ищут идеальную ткань, которая защитит астронавтов на спутнике Земли.

Одной из главных опасностей на Луне являются крошечные метеориты, летящие со скоростью 35,5 тысяч км в час. Они могут повредить как скафандры астронавтов, так и их базу, и космический корабль. Инженеры Лаборатории баллистических ударов Исследовательского центра NASA имени Джона Гленна работают над тем, чтобы помочь агентству выбрать прочные материалы для миссии "Артемида" и предсказать, как они покажут себя на поверхности Луны, сообщает Scitechdaily

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Испытания проходят с использованием 12-метровой пневматической пушки, которая делает выстрелы со скоростью 900 метров в секунду. С ее помощью инженеры проверяют прочность тканей, которые будут защищать людей во время миссий на Луну и на другие планеты.

По словам Майка Перейры из Лаборатории баллистических ударов, сначала инженеры провели испытания материалов, предназначенных для использования на лунной базе. Они созданы, чтобы быть относительно мягкими и гибкими, но очень прочными, чтобы выдержать любое столкновение.

Чтобы оценить ударостойкость разных материалов инженеры стреляли по ним из пневматической пушки стальными шарами. Чтобы устранить сопротивление воздуха и стрелять быстрее инженеры использовали вакуумную камеру. Специальные датчики измеряли, как тот или иной материал поглощает или отражает энергию. Таким образом специалисты пытались найти верхние пределы прочности каждого материала, чтобы он мог выдержать суровые лунные условия.

[ + – ] Имитация метеоритов Фото: NASA

Также инженеры испытывали разные виды тканей для скафандров, чтобы астронавты могли быть в безопасности как на поверхности Луны, так и во время выходов в космос на орбите. Для этого специалисты использовали специальный тестер, с помощью которого на ткани бросали имитацию лунных камней, сделанных из базальта.

[ + – ] Устройство для проверки прочности тканей скафандров Фото: NASA

Инженеры Космического центра имени Джонсона анализируют данные, полученные во время испытаний, чтобы определить, какие материалы лучше использовать для различных целей во время миссии на Луну.

Следующая задача для инженеров Исследовательского центра NASA имени Гленна — это испытание материалов, способных защитить от космического мусора.