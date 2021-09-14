Кидають камінням у скафандри: NASA тестує обладнання для місії на Місяць

Інженери агентства шукають ідеальну тканину, яка захистить астронавтів на супутнику Землі.

Однією з головних небезпек на Місяці є крихітні метеорити, що летять зі швидкістю 35,5 тисяч км на годину. Вони можуть пошкодити як скафандри астронавтів, так і їхню базу, і космічний корабель. Інженери Лабораторії балістичних ударів Дослідницького центру NASA імені Джона Гленна працюють над тим, щоб допомогти агентству вибрати міцні матеріали для місії "Артеміда" і передбачити, як вони покажуть себе на поверхні Місяця, повідомляє Scitechdaily

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Випробування проходять з використанням 12-метрової пневматичної гармати, яка робить постріли зі швидкістю 900 метрів за секунду. З її допомогою інженери перевіряють міцність тканин, які захищатимуть людей під час місій на Місяць і на інші планети.

За словами Майка Перейри з Лабораторії балістичних ударів, спочатку інженери провели випробування матеріалів, призначених для використання на місячній базі. Вони створені, щоб бути відносно м'якими і гнучкими, але дуже міцними, щоб витримати будь-яке зіткнення.

Щоб оцінити ударостійкість різних матеріалів інженери стріляли по них із пневматичної гармати сталевими кулями. Щоб усунути опір повітря і стріляти швидше, інженери використовували вакуумну камеру. Спеціальні датчики вимірювали, як той чи інший матеріал поглинає або відбиває енергію. Таким чином фахівці намагалися знайти верхні межі міцності кожного матеріалу, щоб він міг витримати суворі місячні умови.

[ + – ] імітація метеоритів Фото: ISS

Також інженери випробовували різні види тканин для скафандрів, щоб астронавти могли бути в безпеці як на поверхні Місяця, так і під час виходів у космос на орбіті. Для цього фахівці використовували спеціальний тестер, за допомогою якого на тканини кидали імітацію місячних каменів, зроблених із базальту.

[ + – ] Пристрій для перевірки міцності тканин скафандрів Фото: ISS

Інженери Космічного центру імені Джонсона аналізують дані, отримані під час випробувань, щоб визначити, які матеріали краще використовувати для різних цілей під час місії на Місяць.

Наступне завдання для інженерів Дослідницького центру NASA імені Гленна — це випробування матеріалів, здатних захистити від космічного сміття.