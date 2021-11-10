NASA переносить висадку людини на Місяць: чи буде політ і коли

У космічного агентства проблеми з фінансуванням, і виконати завдання щодо відправлення людини на Місяць у 2024 році вже неможливо.

Перед NASA стояла амбітна мета відправити перших за 50 років людей на супутник Землі у 2024 році. Також у складі екіпажу вперше має бути жінка та не білий астронавт. Ця мета була озвучена ще у 2019 році, але тепер через брак фінансування політ на Місяць запланований не раніше 2025 року, повідомляє The Guardian.

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Про те, що політ переносять, заявив адміністратор NASA Білл Нельсон. Серед причин зсунення термінів він назвав недостатнє фінансування з боку Конгресу США розробки посадкової системи на Місяць у межах програми "Артеміда" та капсули для екіпажу "Оріон". Ще однією причиною того, що політ відкладається, є судовий позов компанії Джеффа Безоса Blue Orgin із NASA, яка на кілька місяців призупинила роботу над місячним посадковим апаратом Starship HLS, яку створює компанія SpaceX Ілона Маска. До того ж у NASA заявили, що потрібно покращити технології, необхідні для нових скафандрів майбутніх підкорювачів Місяця.

Надія є

Але в космічному агентстві все ще оптимістично налаштовані та планують у лютому 2022 року зробити перший випробувальний політ своєї ракети-носія Space Launch System із капсулою для екіпажу "Оріон", які в майбутньому доставлять перших за пів століття астронавтів на орбіту Місяця. Але тестовий політ має відбутися поки що без астронавтів.

Астронавти все ж таки полетять до Місяця, але не висадяться на його поверхню в межах наступного польоту 2024 року. Тому висадку на супутник Землі NASA планує здійснити не раніше 2025 року.

"Ми посилено готуємося до польоту на Місяць. NASA хоче допомогти США відновити становище головної космічної країни", — говорить Нельсон.

Нельсон каже, що Китай зі своєю нинішньою амбітною космічною програмою може обігнати Штати в дослідженні Місяця.

Останній раз на Місяці

Земляни востаннє побували на Місяці 1972 року – це були астронавти місії "Аполлон -17" Юджин Сернан та Гаррісон Шмітт. Вони пробули на Місяці трохи більше, ніж 3 доби. Загалом на поверхні нашого супутника побували 12 астронавтів під час шести місій.

[ + – ] Юджин Сернан на поверхні Місяця 12 грудня 1972 року Фото: ISS

Ще у 2019 році колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що американці мають побувати на Місяці протягом 5 років, і для цього потрібно використати будь-які кошти. Враховуючи те, що NASA тоді планувало висадку не раніше, ніж у 2028 році, це завдання здавалося неймовірним.

Витрати зросли

За словами Нельсона, щоб не сильно відстрочити політ на Місяць у часі, Конгрес має збільшити фінансування. Наприклад, більше грошей потрібно на розробку капсули "Оріон", її вартість збільшилася з 6,7 до 9,3 млрд доларів. Це пов'язано з затримками у виробництві як через пандемію, так і через шкоду, яку завдав ураган Іда виробничому комплексу NASA Michoud Assembly Facility в Новому Орлеані. Витрати на розробку ракети-носія Space Launch System для першого польоту в межах програми "Артеміда" наступного року становитимуть 11 млрд доларів.

[ + – ] Ракета-носій Space Launch System Фото: wikipedia

За словами Нельсона, він уже проінформував нинішню віцепрезидентку США Камалу Гарріс про поточні витрати та чекає на її відповідь уже 1 грудня, коли вона збере своє перше засідання Національної космічної ради як її голова.