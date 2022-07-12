Горела целый час. Ракета SpaceX взорвалась во время наземных испытаний (видео)

Илон Маск надеялся запустить ракету Starship в космос уже в июле, но этот взрыв может серьезно осложнить задачу.

Очередное испытание новой ракеты Илона Маска Starship закончилось взрывом и последующим возгоранием. Инцидент произошел 12 июля на стартовой площадке компании SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, США, сообщает Gizmodo.

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Компания SpaceX готовится совершить первый орбитальный полет своей новой ракеты Starship, которая состоит из второй ступени под названием Super Heavy и первой ступени с названием Starship.

[ + – ] Компания SpaceX готовится совершить первый орбитальный полет своей новой ракеты Starship, которая состоит из второй ступени под названием Super Heavy и первой ступени с названием Starship Фото: wikipedia

Илон Маск планировал осуществить первый запуск в космос этой ракеты уже в июле этого года, но взрыв ставит под сомнение осуществимость поставленной задачи.

[ + – ] Илон Маск планировал осуществить первый запуск в космос этой ракеты уже в июле этого года, но взрыв ставит под сомнение осуществимость поставленной задачи Фото: NASA

Во время испытаний ракеты-носителя Super Heavy без первой ступени произошел взрыв и последующее возгорание. После взрыва образовался огромный огненный шар и появилась ударная волна. В течение часа были видны пламя и дым возле ракеты-носителя. О том, что является причиной взрыва и есть ли жертвы до сих пор не известно.

Очередной прототип ракеты Super Heavy под названием Booster 7, который имеет 33 двигателя Raptor был доставлен на стартовую площадку еще в конце июня.

Издание Gizmodo пишет, что возможно ракета получила какие-то повреждения во время взрыва. И вероятно, пострадали как сама ракета, так и ее двигатели. В SpaceX пока не назвали причину взрыва и до сих пор не ясно, повредил ли взрыв держатели ракеты на пусковой площадке.

Видео со взрывом одним из первых разместил в своем аккаунте в Twitter американский журналист Крис Бергин. В комментарии Илон Маск написал, что сейчас его компания производит оценку нанесенного ущерба.

Ракета Starship предназначена для доставки грузов и экипажа на орбиту Земли, а также ее можно использовать для полетов на Луну и Марс. NASA планирует использовать эту ракету во время своих лунных миссий.

Как уже писал Фокус, по словам Маска, ракета Starship будет выплевывать спутники Starlink, как конфеты. То есть новую ракету миллиардер хочет использовать и для выведения своих интернет-спутников на орбиту.

Фокус уже писал о том, как в прошлом году SpaceX впервые испытала все двигатели ракеты Starship SN20.

А в феврале этого года Илон Маск презентовал обновленную ракету Starship и заявил о том, что с ее помощью доставка грузов на Марс будет стоить очень дешево.