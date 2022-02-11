Полет на Марс за "смехотворные деньги": Илон Маск презентовал обновленный Starship (фото, видео)

Владелец SpaceX уверяет, что доставка 100 тонн груза на Марс будет стоить менее $10 млн. Маск собирается отправить целый флот на Красную планету, чтобы построить там город.

10 февраля глава SpaceX Илон Маск презентовал обновленный многоразовый космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy. Миллиардер заявил, что если власти США дадут разрешение, первый полет в космос Starship способен совершить уже через 2 месяца. Об этом сообщает AP.

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Согласно планам SpaceX и НАСА, 119-метровый корабль используют для высадки на Луну в 2025 году. Кроме этого Маск собирается создать на Марсе город, материалы для которого будет доставлять целый флот Starship.

Но прежде чем брать на борт людей и тяжелые грузы, корабль, согласно планам Маска, совершит к Марсу тестовые миссии и доставит на его орбиту маленькие интернет-спутники Starlink.

[ + – ] Презентация корабля Starship

Ракета-носитель Super Heavy впервые стартовала в тестовом режиме в мае 2021 года. После серии испытаний и мощных взрывов, ракета смогла в итоге достичь высоты 10 км.

SpaceX ожидает одобрения Федерального авиационного управления США, прежде чем послать тандем Starship-Super Heavy на околоземную орбиту. Во время презентации Маск сказал, что разрешение, вероятно, он получит уже в марте. В таком случае запуск состоится в "ближайшие пару месяцев". Если же в ближайший месяц власти не "дадут добро", то, сказал Маск, старт отложат более чем на полгода.

[ + – ] Анимация полета Starship на Марс

По словам Маска, его корабль-гигант может стартовать не только со стационарных космодромов, но и с океанских платформ в любой точке мира.

Он предполагает, что в скором времени, Starship будут запускать по три раза в день.

Для полетов на Марс планируется заправлять ракету на специальных станциях в космосе. По словам главы SpaceX, первое испытание космических "АЗС" может состояться к концу 2022 года.

[ + – ] Презентация ракеты. Фото: Everyday Astronaut

По оценкам Маска, запуск Starship может обойтись менее чем в 10 миллионов долларов, а возможно, даже всего в несколько миллионов долларов при сохранении высокой скорости полета.

"Через два-три года, очень вероятно, что весь полет будет стоить меньше 10 миллионов долларов, и это для 100 тонн грузов на полезную орбиту, на низкую орбиту вес будет составлять 150 тонн", — сказал Маск.

Миллиардер назвал такие цены "безумно низким" и "смехотворно хорошими".

[ + – ] Илон Маск на презентации. Фото: Miguel Roberts/The Brownsville Herald via AP

У Starship, говорит Маск, уже есть один частный заказчик: японский предприниматель, который купил туристический полет вокруг Луны для себя и 12 художников.

Как ранее писал Фокус, геомагнитная буря вывела из строя около 40 интернет-спутников Starlink компании SpaceX.Сумма убытков — примерно $12 млн. Несмотря на усилия инженеров, спутники вошли в атмосферу земли и полностью в ней сгорели.

Массовый запуск на околоземную орбиту множества мелких спутников, подобных Starlink беспокоит НАСА. В агентстве считают, что десятки тысяч таких объектов могут заполонить пространство вокруг Земли, что помешает полетам ракет и выполнению научных миссий по наблюдению за космосом.

Напомним, ровно 4 года назад Илон Маск запустил в космос свою спортивную машину Tesla Roadster с манекеном в салоне. По По последним данным NASA, сейчас автомобиль находится на расстоянии примерно 376 млн км от Земли и 482 млн км от Марса.