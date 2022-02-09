Сгорели $12 млн: космический шторм уничтожил десятки спутников Starlink Илона Маска

Аппараты не смогли выйти из "безопасного режима" и полностью сгорели в атмосфере, уверяют инженеры.

В пятницу, 4 февраля, на Землю обрушилась геомагнитная буря, которая вывела из строя около 40-ка спутников космического Интернета Starlink от SpaceX. Подробности компания сообщила на своем официальном сайте.

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Третьего февраля SpaceX запустила 49 новых спутников на ракете Falcon 9, которая доставила аппараты на низкую околоземную орбиту. Каждый из них достиг точки назначения на высоте около 210 км над Землей и перешел в режим управляемого полета.

На следующий же день начался космический шторм, который вызвал нагревание атмосферы и увеличил плотность на малых высотах, где проект Starlink развертывает свое оборудование. Как показали бортовые датчики GPS, атмосферное сопротивление увеличилось на примерно на 50% по сравнению с предыдущими запусками. Инженеры удаленно перевели спутники в безопасный режим, заставив летать ребром, подобно листу бумаги, для снижения сопротивления и защиты от бури. В то же время, SpaceX cотрудничала с Космическими силами США и LeoLabs для получения свежих данных от наземных радаров.

По предварительной оценке экспертов, сопротивление помешало спутникам выйти из безопасного режима и выйти на нужную орбиту. В результате около 40 из 49 новых спутников войдут или уже вошли в атмосферу, где они будут полностью разрушены до столкновения с Землей. SpaceX подчеркивает, что сходящие с орбиты аппараты не могут столкнуться с другими орбитальными спутниками, а также не оставят после себя космический мусор.

Как пишет Forbes, запуск одной ракеты Falcon 9 обходится SpaceX примерно в $15 млн, а то и в $30 млн, учитывая общие затраты на разработку. Предположительно, компания "сожгла" в атмосфере около $12 млн, которые клиенты Starlink смогут возместить еще нескоро. Несмотря на потерю десятков спутников, Интернет продолжает работать, состоя из почти 2 тыс. космических аппаратов. Как сообщала SpaceX, в конечном итоге сеть будет состоять из 4400 спутников на 5-ти различных орбитах.

Ранее писали, что спутники Starlink Илона Маска мешают астрономам. Как показало недавнее исследование, большое количество аппаратов портят 1 из 5 изображений ночного неба.

Писали также, что Starlink откажет в ремонте Интернет-антенны в случае нападения динозавра. Такой пункт прописан в соглашении о гарантийном обслуживании, которое подписывают клиенты.