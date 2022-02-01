Илон Маск откажет в ремонте антенны Starlink в случае нападения динозавра

Компания сняла с себя ответственность за любой ущерб от стихийных бедствий и естесственных угроз.

Гарантийное обслуживание спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска не будет предоставлено в случае повреждения оборудования динозавром или другим природным явлением. Об этом сообщает издание WCCFTech.

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Пользователь форума Reddit заметил необычное дополнение в обновленном соглашении о гарантийном обслуживании. Услуги спутникового интернета особенно актуальны в местности, куда сложно провести проводной или запустить мобильный, в том числе пустынях, горах и тундре. Starlink решила снять с себя любую ответственность за повреждения, связанные со стихийными бедствиями или животными.

"Гарантия не покрывает ущерб, вызванный молниями, скачками напряжения, пожарами, наводнениями, градом, ураганами, землетрясениями, метеоритами, солнечными бурями, динозаврами и другими силами Природы", — отмечается в документе.

[ + – ] Выдержка из соглашения о гарантийном обслуживании Starlink Фото: wccftech.com

Компания также предупредила, что в местах, где часто происходят грозы, стоит использовать дополнительные средства защиты от молний, такие как громоотводы. Во время шторма рекомендуется и вовсе убрать антенну или отсоединить кабель.

Как подчеркивает WCCFTech выдержка из документа о гарантии аналогична условиям, с которыми Starlink связывает своих пользователей после заказа оборудования. Публично доступные на веб-сайте Starlink, они предупреждают пользователей, что во время космических перелетов или на поверхности Марса любые споры, связанные со спутниковым интернетом, не будут регулироваться земными законами.

Ранее стало известно, что коты садятся на антенны Starlink и снижают скорость Интернета. Как предполагают пользователи, животных привлекает теплая поверхность "тарелки", которая нагревается во время работы. Бывший сотрудник мобильного оператора предупредил, что микроволновое радиочастотное излучение от оборудования Starlink может навредить здоровью питомцев.

Писали также, что спутники Starlink мешают астрономам следить за ночным небом. Сейчас на низкой околоземной орбите летают более 2000 космических аппаратов, которые заслоняют звезды на снимках телескопов.