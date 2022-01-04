Новая угроза для Starlink: коты садятся на "тарелки" снижают пропускную способность (фото)

Животные предпочитают отдыхать на спутниковых тарелках, потому что они теплые. Однако коты не только могут нарушить работу Сети, но и рискуют быть "поджаренными" микроволновым излучением.

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX, основанной Илоном Маском, оказал неожиданный эффект на кошек. Об этом сообщило издание Futurism, ссылаясь на очевидцев.

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Один из пользователей Twitter заметил, как сразу пять кошек забрались на "тарелку" для спутниковой связи посреди зимы. Судя по всему, животных привлекло тепло, выделяемое оборудованием во время работы.

"Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружили, что тарелка немного нагревается в холодные дни", — написал Аарон Тейлор из Канады. — "Вот что меня больше всего удивляет. У них есть отапливаемый кошачий домик с водой и едой, но -25 градусов по Цельсию, и они решают сесть на тарелку Starlink. Когда солнце садится, они возвращаются в свой дом".

Это далеко не первый случай, когда коты облюбовали антенны. Один из бета-тестировщиков Starlink сообщил, что проверил оборудование тепловизором и обнаружил: вся поверхность "тарелки" была теплой, включая заднюю сторону. Один из пользователей выложил фото с птицей, оседлавшей устройство на крыше.

"Так что вы можете найти животных под ней или вокруг нее, если она установлена на земле", — написал клиент.

Некоторые пользователи опасаются, что кошки, птицы, грызуны и другие животные, запрыгивающие на антенны, способны нарушить работу спутникового Интернета. Один из комментаторов ответил, что при активации "тарелки" наклоняются под под сильным углом, поэтому "братья меньшие" не захотят там гнездиться. Наверняка неизвестно, что будет, если антенна начнет наклоняться, пока кошка греется внутри, и создают ли живые существа помехи для сигнала Starlink.

Еще один пользователь представился бывшим оператором спутниковой связи и предупредил, что спутниковая тарелка может представлять угрозу для здоровья питомцев из-за микроволнового радиочастотного излучения во время передачи сигнала, ведь именно оно создает тепло:

"Так, может быть, не позволяйте животным (и детям) играть в опасной зоне радиочастотного излучения? Примечание: опасность исходит не от принимаемого сигнала (сигнал возвращается на землю со спутника), поскольку он ослабляется до безопасного уровня атмосферой и расстоянием. Опасность исходит от наземного сигнала передачи (того, который ваша тарелка отправляет в космос)".

Ранее писали, как голуби вредят спутниковому интернету Starlink. Британский ученый Алан Вудвард, ставший одним из тестировщиков системы, обратил внимание на серию сбоев, которые могут быть связаны с приземлением птиц на антенны. По словам эксперта, птица, сидящая на "тарелке", однозначно ухудшает работу сети.

Недавно энтузиаст из Австралии получил доступ к Интернету Starlink на скорости 100 км/ч. Он установил антенну позади автомобиля Tesla Model X и проверил соединение во время движения.