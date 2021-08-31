Пернатая угроза: голуби "ломают" спутниковый Интернет Илона Маска, - BBC

Птицы могут вызывать сбои, используя антенны в качестве насестов. И это не единственная проблема Starlink, уверяют эксперты.

Голуби представляют серьезную угрозу для спутникового интернета Starlink от создателя SpaceX Илона Маска.

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Об этом BBC рассказал профессор Алан Вудвард из британского Университета Суррея.

Специалист по кибербезопасности стал одним из бета-тестеров Интернета Starlink, который обеспечивает группа спутников на низкой околоземной орбите. Недавно он обратил внимание на серию сбоев: в некоторых случаях связь прерывалась на секунду, в других — на более долгое время.

По мнению Вудворда, неполадки могут вызывать голуби, которым нравится сидеть на антеннах, улавливающих спутниковые сигналы. Небольшие белые тарелки, вероятно, являются удобным насестом для пернатых, а вдобавок напоминает птичьи ванны, пусть и без воды.

"Голубь, сидящий на антенне Starlink, безусловно, ухудшит ее работу", — подчеркнул английский ученый.

[ + – ] Антенна Starlink, которую Алан Вудворд установил на своей кухне Фото: BBC

Пока Алан Вудворд выясняет точную причину краткосрочных отключений, 25 августа во всем мире произошел сбой, в результате которого связь Starlink полностью исчезла примерно на час-полтора. По данным Datacenter Dynamics, о такой проблеме сообщили пользователи из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Ирландии и Новой Зеландии.

Компания никак не объяснила ситуацию, однако некоторые клиенты после восстановления связи получили обновление ПО для терминалов. Стоит отметить, что сейчас Starlink находится на стадии бета-тестирования, поэтому у проекта даже нет постоянной веб-страницы с отчетами о статусе сети.

Алан Вудворд рассказал о положительных и отрицательных сторонах проекта. Британец нашел Starlink простым в использовании: достаточно установить спутниковую антенну в подходящем месте на крыше, а специальное приложение показывает наличие каких-либо препятствий для сигнала. После подключения к роутеру система несколько минут "искала" спутник, а затем обеспечила быстрый Интернет.

[ + – ] Приложение для настройки антенны Starlink Фото: BBC

Скорость вполне устраивает Вудворда, ведь загрузка в среднем составляет 150-200 Мбит/с, а отдача — 10-20 Мбит/с. Если не считать коротких задержек сигнала, даже потоковое телевидение работает исправно. Алан Вудворд подчеркнул, что любые другие технологии не могут обеспечить ему такое быстрое соединение. Кстати Илон Маск в своем Twitter заявлял, что скорость можно увеличить до 300 Мбит/с.

Главная проблема заключается в цене — оборудование обошлось британцу в 500 фунтов стерлингов (около $690), а абонплата составляет 89 фунтов в месяц ($123). Профессор надеется, что в будущем технология подешевеет. И небезосновательно, ведь на прошлой неделе президент Starlink Гвинн Шотвелл пообещала вдвое снизить цену на новые модели "тарелок".

"Я сомневался, насколько хорош он будет, учитывая, что он принимает сигналы от объектов, проносящихся мимо вас на низкой околоземной орбите. Но весь этот опыт оставил у меня чувство оптимизма", — подытожил Алан Вудворд.

Эксперты рассказали BBC, что эффективность спутников на низкой орбите зависит от многих факторов. В первую очередь, от количества тарелок, ведь пока Starlink сохраняет лимит на число пользователей в зоне покрытия. Профессор Майкл Фитч из Университета Суррея отметил, что не все пользователи получат максимальную скорость загрузки в отдельно взятой области, ведь система имеет ограниченную пропускную способность. Еще один важный момент: насколько хорошо Starlink сможет перемещать мощности из одной зоны в другую.

Британский регулятор Ofcom обеспокоен возможными помехами между спутниковыми системами, которые могут привести к внезапному отключению сети. По мнению Майкла Фитча, такой исход маловероятен, однако с ним не согласился директор по техническому развитию консалтинговой фирмы Access Partnership Майк Томпсон.

"В общем, медленное, но надежное интернет-соединение более полезно, чем быстрое, но прерывистое. Интерактивные приложения (например, видеоконференцсвязь) требуют постоянного подключения", — отметил специалист.

Профессора Хью Льюиса из Саутгемптонского университета беспокоят вероятные столкновения, ведь уже сейчас Starlink разместила на орбите около 1700 аппаратов. По его словам, уже сейчас многие космические корабли рискуют сойти с маршрута или врезаться в один из спутников. Вскоре люди или обычные алгоритмы не смогут эффективно управлять машинами и предотвращать аварии, для этого необходимо найти новые технологии.

Ранее сообщали, что SpaceX запускает спутники Starlink с лазерами для более быстрого интернета. Компании пришлось отложить запланированные запуски, чтобы подготовить оборудование.