SpaceX запускает спутники с лазерами для молниеносного Интернета Starlink на всей Земле

Лазерные лучи позволят спутникам быстро обмениваться информацией и обеспечить покрытие даже в самых отдаленных уголках планеты.

SpaceX, основанная Илоном Маском, приостановила запуски интернет-спутников Starlink, чтобы оснастить их специальными лазерами.

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Об этом президент компании Гвинн Шотвелл заявила 24 августа на 36-м ежегодном космическом симпозиуме, передает сайт Space.

Последний раз спутники Starlink отправили еще 30 июня, и пауза длиной почти месяц вызвала вопросы у сообщества. По словам Шотвелл, в SpaceX планируют оснастить лазерными терминалами все новые спутники, запускаемые на околоземную орбиту. Спустя примерно 3 недели в космос отправятся несколько аппаратов, которые смогут передавать информацию на планету при помощи лазерных лучей.

"Сейчас мы запускаем несколько лазерных терминалов в космос. Вот почему у нас были трудности на протяжении 6-8 недель — мы хотели, чтобы в следующем комплекте были лазерные терминалы", — объяснила Гвинн Шотвелл.

Терминалы для перекрестной лазерной связи были впервые установлены на партию спутников Starlink еще в январе 2021 года. Технология позволяет спутникам передавать информацию друг другу и на поверхность планеты. SpaceX надеется, что благодаря запуску "лазерных" спутников вскоре полностью отпадет необходимость в наземных станциях. При помощи космических терминалов они смогут обеспечить быстрый Интернет даже в самых отдаленных и малозаселенных районах Земли, где невозможно провести кабель или установить необходимое оборудование.

Космические спутники смогут отправлять и принимать большие объемы данных намного быстрее, чем посредством оптоволоконных кабелей. Кроме того, такая технология значительно сокращает задержку сигнала.

В настоящее время на орбите находится более 1600 спутников Starlink, и это далеко не окончательной количество — SpaceX уже подала документы на запуск 42 тыс. аппаратов, которые присоединятся к сети. В то же время, компания активно работает над способами предотвращения столкновений и снижения рисков для оборудования в космосе. Как отметила Гвинн Шотвелл, в настоящее время Starlink использует автономную технологию предотвращения столкновений.

О планах SpaceX оборудовать спутники лазерными установками стало известно еще в ноябре 2020 года. Инженеры утверждают, что во время испытаний им удалось передать гигабайты данных за секунду. Компания продолжит расширять наземное покрытие сети Starlink при помощи новых станций, спутников и программного обеспечения.

Ранее сообщали, что Грузия может стать первой страной, где запустят интернет Starlink в тестовом режиме. Стороны начали процесс получения лицензии для интернет-провайдера.