SpaceX запускає супутники з лазерами для швидкісного інтернету Starlink на всій Землі

Лазерні промені дозволять супутникам швидко обмінюватися інформацією і забезпечити покриття навіть у найвіддаленіших куточках планети.

SpaceX, заснована Ілона Маском, призупинила запуски інтернет-супутників Starlink, щоб оснастити їх спеціальними лазерами.

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Про це президент компанії Гвінн Шотвелл заявила 24 серпня на 36-му щорічному космічному симпозіумі, передає сайт Space.

Востаннє супутники Starlink відправили ще 30 червня, і пауза завдовжки майже місяць викликала питання в суспільства. За словами Шотвелл, у SpaceX планують оснастити лазерними терміналами всі нові супутники, що запускаються на навколоземну орбіту. Через приблизно 3 тижні в космос вирушать кілька апаратів, які зможуть передавати інформацію на планету за допомогою лазерних променів.

"Зараз ми запускаємо кілька лазерних терміналів у космос. Ось чому в нас були труднощі протягом 6-8 тижнів — ми хотіли, щоб у наступному комплекті були лазерні термінали", — пояснила Гвінн Шотвелл.

Термінали для перехресного лазерного зв'язку були вперше встановлені на партію супутників Starlink ще в січні 2021 року. Технологія дозволяє супутникам передавати інформацію одне одному і на поверхню планети. SpaceX сподівається, що завдяки запуску "лазерних" супутників незабаром повністю відпаде необхідність у наземних станціях. За допомогою космічних терміналів вони зможуть забезпечити швидкий інтернет навіть у найвіддаленіших і малозаселених районах Землі, де неможливо провести кабель або встановити необхідне обладнання.

Космічні супутники зможуть відправляти і приймати великі обсяги даних набагато швидше, ніж за допомогою оптоволоконних кабелів. Крім того, така технологія значно скорочує затримку сигналу.

Наразі на орбіті перебуває понад 1600 супутників Starlink, і це далеко не остаточна кількість — SpaceX уже подала документи на запуск 42 тис. апаратів, які приєднаються до мережі. У той же час компанія активно працює над способами запобігання зіткнень і зниження ризиків для обладнання в космосі. Як зазначила Гвінн Шотвелл, наразі Starlink використовує автономну технологію запобігання зіткнень.

Про плани SpaceX обладнати супутники лазерними установками стало відомо ще в листопаді 2020 року. Інженери стверджують, що під час випробувань їм вдалося передати гігабайти даних за секунду. Компанія продовжить розширювати наземне покриття мережі Starlink за допомогою нових станцій, супутників і програмного забезпечення.

Раніше повідомляли, що Грузія може стати першою країною, де запустять інтернет Starlink у тестовому режимі. Сторони почали процес отримання ліцензії для інтернет-провайдера.