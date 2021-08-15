Грузія може стати першою країною, де запустять супутниковий інтернет Starlink

Компанія Ілона Маска і представники уряду домовилися про початок процесу з оформлення ліцензії інтернет-провайдера.

Компанія SpaceX готується запустити супутниковий інтернет в тестовому режимі. Першою країною, де він запрацює, може стати Грузія. Про це повідомляє Грузинське агентство інновацій і технологій при Міністерстві економіки.

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У заяві вказується, що SpaceX розглядає грузинську сторону як одну з перших пілотних країн, населенню якої нададуть доступ до супутникового інтернету. Сторонам вдалося домовитися про початок процесу отримання ліцензії інтернет-провайдера SpaceX.

Компанія Ілона Маска планує забезпечити доступ до супутникового інтернету Starlink, який забезпечується системою супутників на орбіті землі. На цю мить в космосі знаходиться 1,8 тисячі супутників. До вересня вони повинні досягти своєї орбіти.

"SpaceX висловила зацікавленість в залученні Грузії в процес інтернетизації, відповідно з їхнього боку Грузія розглядається як одна з перших пілотних країн, населенню якої буде надано супутниковий інтернет", — вказується в повідомленні.

Відзначимо, що тести Starlink показують в середньому 160 Мбіт/с з затримкою в 44 мс. Швидше за все супутниковий інтернет працює в Австралії, а найповільніше в Великобританії.

В кінці травня SpaceX завершила формування першої оболонки інтернету Starlink. У планах в Ілона Маска інвестувати до 30 млрд доларів в Starlink і отримати 500 тис. користувачів до 2022 року.