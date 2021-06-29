500 тис. активних користувачів і $ 30 млрд інвестицій: Маск поділився планами на Starlink

За словами бізнесмена, компанія "зобов'язана забезпечити зв'язком усе, навіть найвіддаленіші місця планети".

На виставці MWC 2021 виступив Ілон Маск, який у ході свого виступу поділився планами з розвитку супутникового інтернету StarLink.

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За словами мільярдера, на Землі близько 3,7 млрд людей не мають доступу до інтернету. Його компанія "зобовʼязана забезпечити звʼязком усе, навіть найвіддаленіші місця планети". Проблема з 5G-інтернетом полягає в тому, що в деяких країнах установка вишок заборонена законодавчо, а в деяких це просто фізично неможливо зробити. При цьому 5G-інтернету вистачає для наземного звʼязку.

Для розвитку компанії Ілон Маск готовий інвестувати від 20 до 30 млрд доларів, але відчутний дохід буде вже при 5-10 млрд доларів інвестицій. Наразі на орбіті Землі 1584 супутники.

Інтернетом Starlink наразі користується приблизно 69 тисяч людей. До кінця року бізнесмен хоче забезпечити інтернетом усі густонаселені регіони планети. Протягом 2022 року також планує вивести число активних користувачів до 500 тисяч.

Бета-тестери супутникового інтернету Starlink заявляли, що середня швидкість інтернету на рівні 150 Мб/сек і саме зʼєднання стабільне. Однак, є проблеми з обладнанням, яке може виходити з ладу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, інтернет Starlink на комерційній основі повинен зʼявиться у вересні 2021 року. 26 травня SpaceX відправила на орбіту ще 60 інтернет-супутників. У результаті було завершено створення першої оболонки проекту Starlink. Вона складається з 1 584 мінісупутників, розташованих на орбіті на висоті 550 км і з нахилом 53 °.

Зазначимо, що супутниковий інтернет Ілона Маска буде працювати навіть у літаках.