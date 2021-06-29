500 тыс. активных пользователей и $30 млрд инвестиций: Маск поделился планами на Starlink

По словам бизнесмена, компания "обязана обеспечить связью все, даже самые удаленные места планеты".

На выставке MWC 2021 выступил Илон Маск, который в ходе своего выступления поделился планами по развитию спутникового интернета StarLink.

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По словам миллиардера, на Земле коло 3,7 млрд людей не имеют доступа к интернету. Его компания "обязана обеспечить связью все, даже самые удаленные места планеты". Проблема с 5G интернет заключается в том, что в некоторых странах установка вышек запрещена законодательно, а в некоторых это просто физических невозможно сделать. При этом 5G-интернета хватает для наземной связи.

Для развития компании Илон Маск готов инвестировать от 20 до 30 млрд долларов, но ощутимый доход будет уже при 5-10 млрд долларов инвестиций. На данный момент на орбите Земли находится 1584 спутников.

Интернетом Starlink на данный момент пользуется на уровне 69 тысяч человек. До конца года бизнесмен хочет обеспечить интернетом все густонаселенные регионы планеты. В течение 2022 года он также планирует вывести число активных пользователей до 500 тысяч.

Бета-тестеры спутникового интернета Starlink заявляли, что средняя скорость интернета находится на уровне 150 Мб/сек и само соединение стабильно. Однако есть проблемы с оборудованием, которое может выходить из строя.

Напомним, по данным СМИ, интернет Starlink на коммерческой основе должен появится в сентябре 2021 года. 26 мая SpaceX отправила на орбиту еще 60 интернет-спутников. В результате было завершено создание первой оболочки проекта Starlink. Она состоит из 1 584 миниспутников, расположенных на орбите на высоте 550 км и с наклоном в 53°.

Отметим, что спутниковый интернет Илона Маска будет работать даже в самолетах.