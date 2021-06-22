Глобальный интернет Starlink Илона Маска появится в сентябре, – Reuters

Запустив только 15% спутников из планирующейся группировки, Starlink рассчитывает начать предоставление услуг на коммерческой основе.

Starlink, интернет-подразделение космической компании SpaceX Илона Маска, рассчитывает, что сможет обеспечить глобальное покрытие поверхности Земли к сентябрю этого года. Для этого потребуется получить разрешения регулирующих органов каждой страны, заявила президент подразделения Гвинн Шотвел.

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"Мы успешно вывели в космос около 1800 спутников. Как только они займут свое положение на рабочих орбитах, мы обеспечим глобальный охват. Это должно случиться в сентябре", – сказала она 22 июня на технологической конференции Macquarie Group, которая проходит в режиме видеоконференции, сообщило Reuters.

[ + – ] Интернет-спутник Starlink

Starlink имеет разрешение на запуск 12 000 спутников, стоимость программы оценивается в $10 млрд. Сейчас компания предлагает свои услуги в виде бета-тестирования в 11-ти странах. Месячная абонплата для пользователей спутникового интернета установлена в $99, антенна и роутер вместе стоят $499.

В мае Маск заявил, что получено более 500 тыс. предварительных заказов на спутниковые интернет-услуги, и он не ожидает технических проблем с удовлетворением спроса.

[ + – ] Потребительский терминал Starlink

Кроме Starlink производством малых спутников для создания сетей спутникового интернета сейчас занимаются Kuiper из группы Amazon.com, британская OneWeb, финансируемая венчурным фондом Planet, и Blue Canyon Technologies из Raytheon Technologies Corp.

Напомним, 26 мая SpaceX отправила на орбиту еще 60 интернет-спутников. В результате было завершено создание первой оболочки проекта Starlink. Она состоит из 1 584 миниспутников, расположенных на орбите на высоте 550 км и с наклоном в 53°.

Вторая оболочка Starlink будет также состоять из 1 584 спутников. Но их орбита другая: высота 540 км, угол наклона 53,2°. Ее заполнение начнется в июле. Осенью спутниковый интернет Маска должен быть доступен на 80% поверхности Земли.