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Глобальный интернет Starlink Илона Маска появится в сентябре, – Reuters

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ракета Falcon 9, подготовка, запуск, фото
Фото: hsto.org

Запустив только 15% спутников из планирующейся группировки, Starlink рассчитывает начать предоставление услуг на коммерческой основе.

Starlink, интернет-подразделение космической компании SpaceX Илона Маска, рассчитывает, что сможет обеспечить глобальное покрытие поверхности Земли к сентябрю этого года. Для этого потребуется получить разрешения регулирующих органов каждой страны, заявила президент подразделения Гвинн Шотвел.

"Мы успешно вывели в космос около 1800 спутников. Как только они займут свое положение на рабочих орбитах, мы обеспечим глобальный охват. Это должно случиться в сентябре", – сказала она 22 июня на технологической конференции Macquarie Group, которая проходит в режиме видеоконференции, сообщило Reuters.

Интернет, спутник, Starlink, фото
Интернет-спутник Starlink

Starlink имеет разрешение на запуск 12 000 спутников, стоимость программы оценивается в $10 млрд. Сейчас компания предлагает свои услуги в виде бета-тестирования в 11-ти странах. Месячная абонплата для пользователей спутникового интернета установлена в $99, антенна и роутер вместе стоят $499. 

В мае Маск заявил, что получено более 500 тыс. предварительных заказов на спутниковые интернет-услуги, и он не ожидает технических проблем с удовлетворением спроса.

Потребительский терминал, интернет, Starlink, фото
Потребительский терминал Starlink

Кроме Starlink производством малых спутников для создания сетей спутникового интернета сейчас занимаются Kuiper из группы Amazon.com, британская OneWeb, финансируемая венчурным фондом Planet, и Blue Canyon Technologies из Raytheon Technologies Corp.

Напомним, 26 мая SpaceX отправила на орбиту еще 60 интернет-спутников. В результате было завершено создание первой оболочки проекта Starlink. Она состоит из 1 584 миниспутников, расположенных на орбите на высоте 550 км и с наклоном в 53°. 

Вторая оболочка Starlink будет также состоять из 1 584 спутников. Но их орбита другая: высота 540 км, угол наклона 53,2°. Ее заполнение начнется в июле. Осенью спутниковый интернет Маска должен быть доступен на 80% поверхности Земли.