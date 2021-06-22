Глобальний інтернет Starlink Ілона Маска з'явиться у вересні, — Reuters

Запустивши тільки 15% супутників із запланованого угрупування, Starlink розраховує почати надання послуг на комерційній основі.

Starlink, інтернет-підрозділ космічної компанії SpaceX Ілона Маска, розраховує, що зможе забезпечити глобальне покриття поверхні Землі до вересня цього року. Для цього буде потрібно отримати дозволи керівних органів кожної країни, заявила президентка підрозділу Гвінн Шотвел.

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"Ми успішно вивели в космос приблизно 1 800 супутників. Як тільки вони займуть своє місце на робочих орбітах, ми забезпечимо глобальне охоплення. Це має статися у вересні", — сказала вона 22 червня на технологічній конференції Macquarie Group, яка проходить в режимі відеоконференції, повідомило Reuters.

[ + – ] Інтернет-супутник Starlink

Starlink має дозвіл на запуск 12 000 супутників, вартість програми оцінюється в $10 млрд. Зараз компанія пропонує свої послуги у вигляді бета-тестування в 11-ти країнах. Місячна абонплата для користувачів супутникового інтернету встановлена в $99, антена і роутер разом коштують $499.

У травні Маск заявив, що отримано понад 500 тис. попередніх замовлень на супутникові інтернет-послуги, і він не очікує технічних проблем із задоволенням попиту.

[ + – ] Споживчий термінал Starlink

Крім Starlink виробництвом малих супутників для створення мереж супутникового інтернету зараз займаються Kuiper із групи Amazon.com, британська OneWeb, яка фінансується венчурним фондом Planet, і Blue Canyon Technologies із Raytheon Technologies Corp.

Нагадаємо, 26 травня SpaceX відправила на орбіту ще 60 інтернет-супутників. Унаслідок було завершене створення першої оболонки проекту Starlink. Вона складається з 1 584 мінісупутників, розташованих на орбіті на висоті 550 км і з нахилом у 53°.

Друга оболонка Starlink також складатиметься з 1 584 супутників. Але їхня орбіта інша: висота 540 км, кут нахилу 53,2°. Її заповнення почнеться в липні. Восени супутниковий інтернет Маска повинен бути доступний на 80% поверхні Землі.