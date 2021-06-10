Starlink Илона Маска планирует предоставлять спутниковый интернет пассажирам самолетов

В компании SpaceX рассчитывают, что новую технологию начнут использовать в самолетах уже в ближайшее время.

Представители спутниковой сети Starlink от компании SpaceX Илона Маска проводят переговоры с рядом авиакомпаний касательно возможности подачи интернета для пассажиров их бортов.

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Об этом заявил во время конференции Connected Aviation Intelligence Summit вице-президент проекта Джонатан Хофеллер, передает The Verge.

Сообщается, что расширение Starlink из сельских домов на авиалинии — ожидаемый шаг для космической компании Илона Маска, поскольку она стремится открыть коммерческую широкополосную сеть в конце этого года.

"Мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями. У нас есть собственный авиационный продукт в разработке", — отметил Хофеллер.

По его словам, они уже провели ряд демонстраций и рассчитывают, что продукт доработают и сделают возможным его использование в самолетах в обозримом будущем.

Хофеллер подчеркнул, что конструкция антенн для авиаперевозчиков будет напоминать технологию внутри потребительских терминалов SpaceX, но с "улучшениями для авиационной связи". Планируется, что специализированное оборудование, как и антенны, спроектирует и изготовит сама SpaceX.

"В общем, пассажиры хотят получить отличные впечатления, которые [геостационарные] системы просто не могут обеспечить. И каждая авиакомпания будет решать, стоит ли повысить уровень комфорта или же работать и дальше по системе, которая не так хорошо реагирует на запросы их клиентов", — отметил Хофеллер.

С 2018 года SpaceX вывела в космос 1 800 из 4 400 спутников, которые, согласно подсчетам компании, необходимы для обеспечения глобального покрытия интернета, в первую очередь — для сельской местности. На текущий момент в Starlink обещают своим клиентам скорость скачивания до 100 Мбит/с и скорость загрузки 20 Мбит/с. Большинство пользователей платят за доступ к интернету 99 долларов в месяц, а за оборудование — тарелку Starlink и Wi-Fi-роутер, — платят 499 долларов.

Напомним, недавно подразделение Google, которое называется Google Cloud, заключило договор с компанией SpaceX. В рамках соглашения сервис будет использовать интернет от Starlink. Аналогичный договор с компанией Илона Маска заключили и представители Microsoft, соединив их подразделение Azure со спутниковым интернетом от SpaceX через широкополосную магистраль.

Ранее мы сообщали, что Starlink будет доступен везде к концу 2021 года, кроме автомобилей Tesla. Илон Маск заявил, что сервис должен стать "полностью мобильным", так как это позволит использовать его в любом месте и даже в движущихся транспортных средствах.