Starlink Ілона Маска планує надавати супутниковий інтернет пасажирам літаків

У компанії SpaceX розраховують, що нову технологію почнуть використовувати в літаках вже найближчим часом.

Представники супутникової мережі Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска проводять переговори з низкою авіакомпаній щодо можливості подавання інтернету для пасажирів їхніх бортів.

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Про це заявив під час конференції Connected Aviation Intelligence Summit віцепрезидент проекту Джонатан Хофеллер, передає The Verge.

Повідомляється, що розширення Starlink із сільських будинків на авіалінії — очікуваний крок для космічної компанії Ілона Маска, оскільки вона прагне відкрити комерційну широкосмугову мережу наприкінці цього року.

"Ми ведемо переговори з декількома авіакомпаніями. У нас є власний авіаційний продукт у розробці", — зазначив Хофеллер.

За його словами, вони вже провели низку демонстрацій і розраховують, що продукт допрацюють і зроблять можливим його використання в літаках у доступному для огляду майбутньому.

Хофеллер підкреслив, що конструкція антен для авіаперевізників нагадуватиме технологію всередині споживчих терміналів SpaceX, але з "поліпшеннями для авіаційного зв'язку". Планується, що спеціалізоване обладнання, як й антени, спроектує і виготовить власне SpaceX.

"Загалом, пасажири хочуть отримати відмінні враження, які [геостаціонарні] системи просто не можуть забезпечити. І кожна авіакомпанія буде вирішувати, чи варто підвищити рівень комфорту або ж працювати і далі за системою, яка не так добре реагує на запити їхніх клієнтів", — зазначив Хофеллер.

З 2018 року SpaceX вивела в космос 1 800 із 4 400 супутників, які, згідно з підрахунками компанії, необхідні для забезпечення глобального покриття інтернету, насамперед — для сільської місцевості. На поточний момент у Starlink обіцяють своїм клієнтам швидкість скачування до 100 Мбіт/с і швидкість завантаження 20 Мбіт/с. Більшість користувачів платять за доступ до інтернету 99 доларів на місяць, а за обладнання — тарілку Starlink і Wi-Fi-роутер, — платять 499 доларів.

Нагадаємо, нещодавно підрозділ Google, який називається Google Cloud, уклав договір із компанією SpaceX. У рамках угоди сервіс використовуватиме інтернет від Starlink. Аналогічний договір із компанією Ілона Маска уклали і представники Microsoft, з'єднавши їхеій підрозділ Azure із супутниковим інтернетом від SpaceX через широкосмугову магістраль.

Раніше ми повідомляли, що Starlink буде доступний скрізь до кінця 2021 року, крім автомобілів Tesla. Ілон Маск заявив, що сервіс повинен стати "повністю мобільним", оскільки це дозволить використовувати його в будь-якому місці та навіть у рухомих транспортних засобах.