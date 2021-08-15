Грузия может стать первой страной, где запустят спутниковый интернет Starlink

Компания Илона Маска и представители правительства договорились о начале процесса по оформлению лицензии интернет-провайдера.

Компания SpaceX готовится запустить спутниковый интернет в тестовом режиме. Первой страной, где он заработает, может стать Грузия. Об этом сообщает Грузинское агентство инноваций и технологий при Министерстве экономики.

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В заявлении указывается, что SpaceX рассматривает грузинскую сторону как одну из первых пилотных стран, населению которой предоставят спутниковый интернет. Сторонам удалось договориться о начале процесса получения лицензии интернет-провайдера SpaceX.

Компания Илона Маска планирует обеспечить доступ к спутниковому интернету Starlink, который обеспечивается системой спутников на орбите земли. На данный момент в космосе находится 1,8 тысячи спутников. К сентябрю они должны достичь своей орбиты.

"SpaceX выразила заинтересованность в вовлечении Грузии в процесс интернетизации, соответственно с их стороны Грузия рассматривается как одна из первых пилотных стран, населению которой будет предоставлен спутниковый интернет", — указывается в сообщении.

Отметим, что тесты Starlink показывают в среднем 160 Мбит/с с задержкой в 44 мс. Быстрее всего спутниковый интернет работает в Австралии, а медленнее всего в Великобритании.

В конце мая SpaceX завершила формирование первой оболочки интернета Starlink. В планах у Илона Маска инвестировать до 30 млрд долларов в Starlink и получить 500 тыс. пользователей к 2022 году.