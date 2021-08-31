Перната загроза: голуби "ламають" супутниковий інтернет Ілона Маска, — BBC

Птахи можуть викликати збої, використовуючи антени як сідало. І це не єдина проблема Starlink, запевняють експерти.

Голуби є серйозною загрозою для супутникового інтернету Starlink від творця SpaceX Ілона Маска.

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Про це BBC розповів професор Алан Вудвард із британського Університету Суррея.

Фахівець з кібербезпеки став одним із бета-тестерів Інтернету Starlink, який забезпечує групу супутників на низькій навколоземній орбіті. Нещодавно він звернув увагу на серію збоїв: у деяких випадках зв'язок переривався на секунду, в інших — на більш довгий час.

На думку Вудворда, неполадки можуть викликати голуби, яким подобається сидіти на антенах, що уловлюють супутникові сигнали. Невеликі білі тарілки, ймовірно, є зручним сідалом для пернатих, а до того ж нагадують пташині ванни, нехай і без води.

"Голуб, який сидить на антені Starlink, безумовно, погіршить її роботу", — підкреслив англійський учений.

[ + – ] Антена Starlink, яку Алан Вудворд встановив на своїй кухні Фото: trump-elections

Поки Алан Вудворд з'ясовує точну причину короткострокових відключень, 25 серпня в усьому світі стався збій, внаслідок якого зв'язок Starlink повністю зник приблизно на годину-півтори. За даними Datacenter Dynamics, про таку проблему повідомили користувачі із США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Ірландії та Нової Зеландії.

Компанія ніяк не пояснила ситуацію, однак деякі клієнти після відновлення зв'язку отримали оновлення ПЗ для терміналів. Варто зазначити, що зараз Starlink знаходиться на стадії бета-тестування, тому в проєкту навіть немає постійної вебсторінки зі звітами про статус мережі.

Алан Вудворд розповів про позитивні та негативні сторони проєкту. Британець вважає Starlink простим у використанні: достатньо встановити супутникову антену в потрібному місці на даху, а спеціальний додаток показує наявність будь-яких перешкод для сигналу. Після підключення до роутера система кілька хвилин "шукала" супутник, а потім забезпечила швидкий інтернет.

[ + – ] Додаток для налаштування антени Starlink Фото: trump-elections

Швидкість цілком влаштовує Вудворда, адже завантаження здебільшого становить 150-200 Мбіт/с, а віддача — 10-20 Мбіт/с. Якщо не брати до уваги короткі затримки сигналу, навіть потокове телебачення працює справно. Алан Вудворд підкреслив, що будь-які інші технології не можуть забезпечити йому таке швидке з'єднання. До речі Ілон Маск у своєму Twitter заявляв, що швидкість можна збільшити до 300 Мбіт/с.

Головна проблема полягає в ціні — обладнання коштувало британцеві 500 фунтів стерлінгів (приблизно $690), а абонплата становить 89 фунтів на місяць ($123). Професор сподівається, що в майбутньому технологія подешевшає. І небезпідставно, адже минулого тижня президентка Starlink Гвінн Шотвелл пообіцяла вдвічі знизити ціну на нові моделі "тарілок".

"Я сумнівався, наскільки хороший він буде, враховуючи, що він приймає сигнали від об'єктів, що проносяться повз вас на низькій навколоземній орбіті. Але весь цей досвід залишив у мене почуття оптимізму", — підсумував Алан Вудворд.

Експерти розповіли BBC, що ефективність супутників на низькій орбіті залежить від багатьох факторів. Насамперед, від кількості тарілок, адже поки Starlink зберігає ліміт на кількість користувачів у зоні покриття. Професор Майкл Фітч з Університету Суррея зазначив, що не всі користувачі отримають максимальну швидкість завантаження в окремо взятій області, адже система має обмежену пропускну здатність. Ще один важливий момент: наскільки добре Starlink зможе переміщати потужності з однієї зони в іншу.

Британський регулятор Ofcom стурбований можливими перешкодами між супутниковими системами, які можуть призвести до раптового відключення мережі. На думку Майкла Фітча, такий результат малоймовірний, проте з ним не погодився директор із технічного розвитку консалтингової фірми Access Partnership Майк Томпсон.

"Загалом, повільне, але надійне інтернет-з'єднання більш корисне, ніж швидке, але переривчасте. Інтерактивні додатки (наприклад, відеоконференцзв'язок) вимагають постійного підключення", — зазначив фахівець.

Професори Г'ю Льюїса із Саутгемптонського університету турбують ймовірні зіткнення, адже вже зараз Starlink розмістила на орбіті майже 1 700 апаратів. За його словами, вже зараз багато космічних кораблів ризикують зійти з маршруту або врізатися в один із супутників. Незабаром люди або звичайні алгоритми не зможуть ефективно керувати машинами і запобігати аваріям, для цього необхідно знайти нові технології.

Раніше повідомляли, що SpaceX запускає супутники Starlink із лазерами для більш швидкого інтернету. Компанії довелося відкласти заплановані запуски, щоб підготувати обладнання.