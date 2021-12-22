Как тебе такое, Илон Маск? Умелец получил доступ к Интернету Starlink на скорости 100 км/ч

Мужчина закрепил антенну на кронштейне на задней части автомобиля и проверил мощность соединения при помощи мобильного приложения.

Харальд Мерфи из Австралии установил "тарелку" для приема сигнала Starlink на автомобиль Tesla Model X и подключился к Интернету во время езды. Об этом он написал в своем Twitter.

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Мерфи разогнал электрокар Tesla Model X до 100 км/ч на шоссе и проверил скорость соединения на смартфоне — приложение Starlink показало 200 Мбит/с. Как уверяют разработчики, спутниковая антенна справляется с порывами ветра до 110 км/ч, однако австралиец решил ехать чуть медленнее, чтобы не сломать оборудование.

Ради эксперимента Харальд Мерфи прикрепил спутниковую "тарелку" к багажнику при помощи металлического кронштейна таким образом, что она она лишь слегка возвышалась над крышей машины.

[ + – ] Во время поездки Мерфи обнаружил, что Интернет Starlink хорошо работает в 30 км от его дома и обрывается в 40 км

После поездки умелец сделал еще одну версию крепления, чтобы разместить антенну ниже и чуть дальше от бампера. Благодаря этой инновации появилась возможность открывать багажник, а конструкция спряталась от потока встречного ветра. Обладатель Tesla Model X отказался от идеи установить антенну в салоне, потому как она занимает слишком много места..

Основатель компании SpaceX, которая запустила проект Starlink, Илон Маск, отреагировал на публикацию Харальда Мерфи в Twitter и пообещал улучшение спутникового Интернета. По словам миллионера, вскоре компания обновит программное обеспечение, спутники и принимающие терминалы.

Ранее писали, что развитие спутникового интернета Starlink может остановиться из-за дефицита ракетных двигателей. Гендиректор SpaceX Илон Маск призвал сотрудников работать над созданием метановых установок Raptor по выходным из-за кризисной ситуации. Эти двигатели планируют установить на ракеты Starship, которые должны запустить на орбиту новые партии космических спутников.

В ноябре SpaceX выпустила квадратную "тарелку" для спутникового Интернета Starlink, которая стала компактнее и на три килограмма легче по сравнению с круглой моделью. Стоимость оборудования не изменилась, однако теперь клиентам предлагают дополнительно купить адаптер для подключения Wi-Fi.