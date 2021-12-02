Спутниковый интернет Starlink может "закончиться" из-за дефицита ракетных двигателей

Илон Маск призвал сотрудников поработать в выходные и сообщил, что проблема куда серьезнее, чем он думал. Бизнесмен опасается, что компания SpaceX столкнется с "реальным риском банкротства".

Недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск адресовал электронное письмо сотрудникам, призвав их поработать на выходных над линейкой двигателей Raptor и назвав производственную ситуацию "кризисной". Об этом он сообщил в электронном письме, копию которого получило издание The Verge.

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Raptor — это массивный метановый двигатель SpaceX, который планируют использовать для запуска ракеты нового поколения под названием Starship. В апреле НАСА заключило контракт со SpaceX на $2,9 млрд на разработку Starship, которая послужит в качестве лунного посадочного модуля для транспортировки астронавтов на поверхность Луны уже в 2025 году. Компания на данный момент провела ряд испытаний прототипов Starship на полигоне в Бока-Чика, штат Техас (США), однако еще не выводила ее на орбиту.

Согласно презентации для Национальным академиям наук, сделанной Маском 17 ноября, SpaceX проведет первый орбитальный запуск Starship в январе или феврале 2022 года. Однако, согласно электронному письму Маска, SpaceX необходимо запускать Starship не реже одного раза в 2 недели в следующем году, чтобы компания оставалась на плаву. И, судя по всему, с разработкой двигателей Raptor на данный момент возникли проблемы.

[ + – ] Тестовый запуск ракеты Starship Фото: SpaceX

В электронном письме, на которое ссылается The Verge, Маск сообщил, что после ухода некоторых топ-менеджеров из компании, сотрудники SpaceX глубже изучили проблемы, связанные с производством Raptor, и обнаружили, что они "намного серьезнее, чем сообщалось". Илон призвал сотрудников поработать на выходных, если у них нет важных семейных дел и если они могут "вернуться в Хоторн", где находится штаб-квартира SpaceX.

Илон Маск также подчеркнул, что новая ракета играет большую роль в запуске спутников Starlink следующего поколения. Как известно, предприниматель обещал вывести на орбиты 12 тыс. спутников для обеспечения широкополосного доступа в Интернет пользователям по всей Земле. На данный момент запущено более 1800 спутников и они обслуживают около 140 тыс. пользователей в более чем 20-ти странах мира.

"SpaceX запустила только первую версию спутников Starlink, известную как Version 1. У большинства из них нет лазеров, позволяющих им обмениваться информацией друг с другом. Компания планирует запустить свои спутники версии 2, которые намного массивнее и будут включать лазерную связь. И в своем электронном письме Маск утверждает, что Starship — единственная ракета, которая может запускать эти более крупные спутники", — пишет СМИ.

"У Falcon нет ни объема *, ни * массы для выхода на орбиту, необходимых для спутника V2. Спутник V1 сам по себе финансово слаб, тогда как V2 — силен", — написал Илон в письме к сотрудникам.

SpaceX обратилась в FCC в августе этого года, предложив внести изменения и заявив, что будет запускать их на Starship.

В письме Маск также отметил, что SpaceX будет наращивать производство своих пользовательских тарелок, которые клиенты должны покупать, чтобы подключиться к спутникам Starlink V2. Предприниматель акцентировал, что терминалы будут бесполезны, если новые спутники не будут готовы "удовлетворить спрос".

"Трудно сказать наверняка, действительно ли SpaceX в тяжелом положении. SpaceX не ответила на запрос о комментарии от The Verge", — резюмировали журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что на спутниковый интернет от Илона Маска зарегистрировали множество заявок — почти 1 млн.