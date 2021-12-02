Супутниковий інтернет Starlink може "закінчитися" через дефіцит ракетних двигунів

Ілон Маск закликав співробітників попрацювати у вихідні та повідомив, що проблема набагато серйозніша, ніж він думав. Бізнесмен побоюється, що компанія SpaceX зіштовхнеться з "реальним ризиком банкрутства".

Нещодавно генеральний директор SpaceX Ілон Маск адресував електронний лист співробітникам, закликавши їх попрацювати на вихідних над лінійкою двигунів Raptor і назвавши виробничу ситуацію "кризовою". Про це він повідомив в електронному листі, копію якого отримало видання The Verge.

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Raptor — це потужний метановий двигун SpaceX, який планують використовувати для запуску ракети нового покоління під назвою Starship. У квітні НАСА уклало контракт зі SpaceX на $2,9 млрд на розробку Starship, яка послужить як місячний посадковий модуль для транспортування астронавтів на поверхню Місяця вже у 2025 році. Компанія зараз провела низку випробувань прототипів Starship на полігоні в Бока-Чіка, штат Техас (США), проте ще не виводила її на орбіту.

Відповідно до презентації для Національних академій наук, зробленої Маском 17 листопада, SpaceX проведе перший орбітальний запуск Starship у січні чи лютому 2022 року. Однак, згідно з електронним листом Маска, SpaceX необхідно запускати Starship не рідше одного разу на 2 тижні наступного року, щоб компанія залишалася на плаву. І, зважаючи на все, з розробкою двигунів Raptor наразі виникли проблеми.

[ + – ] Тестовий запуск ракети Starship Фото: SpaceX

В електронному листі, на який посилається The Verge, Маск повідомив, що після відходу деяких топменеджерів із компанії, співробітники SpaceX глибше вивчили проблеми, пов'язані з виробництвом Raptor, і виявили, що вони "набагато серйозніші, ніж повідомлялося". Ілон закликав співробітників попрацювати на вихідних, якщо вони не мають важливих сімейних справ і якщо вони можуть "повернутися в Хоторн", де розташована штаб-квартира SpaceX.

Ілон Маск також наголосив, що нова ракета відіграє велику роль у запуску супутників Starlink наступного покоління. Як відомо, підприємець обіцяв вивести на орбіти 12 тис. супутників для забезпечення широкосмугового доступу до інтернету користувачам по всій Землі. Наразі запущено понад 1800 супутників, і вони обслуговують близько 140 тис. користувачів у більш ніж 20 країнах світу.

"SpaceX запустила тільки першу версію супутників Starlink, відому як Version 1. У більшості з них немає лазерів, що дозволяють їм обмінюватися інформацією один з одним. Компанія планує запустити свої супутники версії 2, які набагато масивніші та включатимуть лазерний зв'язок. І у своєму електронному листі Маск стверджує, що Starship — єдина ракета, яка може запускати ці більші супутники", — пише ЗМІ.

"Falcon немає ні об'єму *, ні * маси для виходу на орбіту, необхідних для супутника V2. Супутник V1 сам по собі фінансово слабкий, тоді як V2 — сильний", — написав Ілон у листі до співробітників.

SpaceX звернулася до FCC у серпні цього року, запропонувавши внести зміни та заявивши, що запускатиме їх на Starship.

У листі Маск також зазначив, що SpaceX нарощуватиме виробництво своїх тарілок, які клієнти повинні купувати, щоб підключитися до супутників Starlink V2. Підприємець наголосив, що термінали будуть марними, якщо нові супутники не будуть готові "задовольнити попит".

"Важко сказати напевно, чи дійсно SpaceX у важкому становищі. SpaceX не відповіла на запит про коментарі від The Verge", — резюмували журналісти.

Раніше ми повідомляли про те, що на супутниковий інтернет від Ілона Маска зареєстрували безліч заявок — майже 1 млн.