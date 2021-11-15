Starlink отримала 750 тис. заявок на підключення супутникового інтернету

Наразі користувачами супутникового зв'язку від Ілона Маска є 140 тис. осіб із 20 країн світу.

13 листопада компанія SpaceX успішно розгорнула 53 супутники Starlink у межах свого першого проекту для розгортання широкосмугових мереж, який тривав 2 місяці. За даними компанії, всі супутники успішно вивели на низьку навколоземну орбіту, де вони приєднаються до решти угруповання, повідомляє видання spacenews.com.

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"Остання місія SpaceX відбулася завдяки вже 25-му за рахунком запуску ракети Falcon 9 у 2021 році. Багато з цих місій розгорнули широкосмугові супутники Starlink для групування, що швидко розширюється. На сьогодні SpaceX запустила понад 1800 супутників для забезпечення глобального покриття", — пише ЗМІ.

Згідно з презентацією, поданою SpaceX до Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) 10 листопада, Starlink обслуговує близько 140 тис. користувачів у 20-ти країнах. Видання повідомляє, що в серпні кількість клієнтів становила близько 100 тис.

Компанія заявила, що наразі отримала понад 750 тис. "замовлень у всьому світі" на послугу супутникового інтернету. Однак дефіцит кремнію, що виник у результаті пандемії, затримує виробництво обладнання та впливає на здатність компанії виконувати замовлення вчасно.

Також відомо, що 10 листопада цього року FCC схвалила нову антену Starlink, виробництво якої, за словами SpaceX, коштуватиме дешевше. Але зараз вона теж продається за $499 доларів, як і "тарілка" старого зразка. Нова прямокутна "тарілка" тонша та легша за свою круглу попередницю. Докладніше про пристрій ви можете прочитати в цьому матеріалі.

Видання зазначає, що Project Kuiper Amazon "сильно відстає від оперативного розгортання Starlink". 1 листопада Amazon заявила, що планує запустити два прототипи супутника для випробувань, які відбудуться в 4-му кварталі 2022 року.

Нагадаємо, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск, виступаючи на Mobile World Congress, заявив, що собівартість однієї антени становить понад $1 тис., і що компанія прагне знизити цю суму приблизно на $250 — $300. Операційна директорка SpaceX Гвен Шотвелл також раніше говорила про те, що компанія прагне знизити витрати на виробництво терміналів користувача вдвічі до кінця 2021 року.

Раніше ми писали про те, що SpaceX не поспішає підключати користувачів до свого інтернету. Принаймні, система реєстрації потенційних користувачів переносить підключення на рік або 2 в разі, якщо людина змінила дані про свою локацію.