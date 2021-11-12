Легше та потужніше. SpaceX випустила квадратну "тарілку" для супутникового інтернету Starlink

Ціна обладнання, як і раніше, становить $500, проте клієнтам доведеться додатково придбати адаптер для підключення Wi-Fi.

Компанія SpaceX Ілона Маска зробила квадратні антени для супутникового інтернету Starlink. Подробиці стали відомі порталу The Verge.

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SpaceX представила обіцяне друге покоління обладнання, зокрема "тарілку". За словами розробників, крім нової форми, вони зробили антену набагато легшою за попередників — вага знизилася з 7 до 4 кг. Кругла модель мала діаметр 58,9 см, а квадратна має габарити 50х30 см, тобто стала трохи компактнішою, ймовірно, це спростить масове виробництво, вважає ЗМІ.

У новому посібнику зі встановлення SpaceX показала нові типи кріплень, включаючи довгий вертикальний стовп, який користувачі можуть просто встромити в землю у дворі своїх будинків. Автори зазначили, що цей варіант "вимагає копання".

Фірмовому модему також надали квадратну форму і зробили його водонепроникним. Він отримав новий маршрутизатор MU-MIMO 3x3, здатний передавати дані по 3 каналах одночасно на 3 пристрої. Варто зазначити, що перша версія підтримувала лише 2 канали. У той же час, нова модель не має вбудованого роз'єму LAN (RJ-45) – для підключення стороннього Wi-Fi-роутера SpaceX пропонує придбати в онлайн-магазині спеціальний адаптер. Роз'єм живлення в модемі вбудований.

Виробники попереджають, що за надто холодної чи спекотної погоди продуктивність мережі може трохи зменшитися. Роутер та блоки живлення – від 0 до +30 градусів за Цельсієм у приміщеннях. Компанія вказує, що за екстремально низьких або високих температур продуктивність мережі може трохи знижуватися.

[ + – ] Порівняння антен Starlink першого та другого поколінь

Нехай антена стала меншою, вартість комплекту не змінилася і, як і раніше, становить $500. Його вже можна замовити в США, хоча SpaceX не уточнює терміни доставлення. 10 листопада Федеральна комісія зв'язку видала компанії дозвіл на використання квадратних "тарілок".

"Обладнання, яке в нас з'явиться пізніше цього року, коштуватиме приблизно на 50% менше за наші наявні користувацькі термінали", — сказала президентка SpaceX Гвін Шотвелл під час обговорення на щорічній космічній конференції Space Symposium.

Як пише The Verge, спочатку собівартість кожної "тарілки" Starlink становила $3 тис., і компанія продавала їх користувачам на збиток. У квітні Гвін Шотвелл заявила, що SpaceX спромоглася скоротити це число приблизно до $1,3 тис.

Starlink — це космічний проєкт SpaceX, який передбачає запуск на низьку навколоземну орбіту майже 12 тис. супутників, які забезпечать широкосмугове інтернет-покриття, зокрема у віддалених та сільських районах, де відсутня традиційна інтернет-інфраструктура. Для підключення клієнтам необхідно встановити антену на відкритому місці із постійним оглядом неба.

Раніше стало відомо, що Starlink відкладає підключення клієнтів до супутникового інтернету. Користувачі уточнили своє місцеперебування на карті та виявили, що дата змінилася з 2021 на 2022 або 2023 роки.

Писали також, що Verizon і Amazon складуть конкуренцію космічному інтернету Starlink. Американські компанії вирішили запустити на орбіту власні супутники, які роздаватимуть 5G-мережу.