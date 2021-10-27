5G прямо з орбіти. Verizon та Amazon об'єдналися проти інтернету Starlink Ілона Маска

Партнери обіцяють запустити понад 3 тис. супутників, які роздаватимуть інтернет у найвіддаленіші регіони.

Американські компанії Verizon та Amazon уклали партерську угоду для розширення мобільної інтернет-мережі 5G та 4G LTE у відповідь на запуск супутників Starlink. Подробиці Verizon опублікувала в пресрелізі на офіційному сайті.

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IT-гіганти запускають Project Kuiper, названий на честь пояса Койпера — кільця, що складається з так званих малих тіл, і знаходиться на краю Сонячної системи. Вони планують вивести на низьку навколоземну орбіту (low Earth orbit, або LEO) 3 236 супутників, які забезпечуватимуть доступ до інтернету у віддалених районах Землі, насамперед у сільській місцевості. Мобільний оператор Verizon надасть свої бездротові технології, а компанія Amazon — супутники Amazon Kuiper, щоб забезпечити покращене покриття широкосмугового зв'язку та нові можливості для підключення клієнтів.

Угода може виявитися дуже корисною для Verizon, адже дозволить розвивати 5G та 4G інфраструктуру без прив'язки до оптоволоконних мереж. Мобільний оператор зможе виконати свою обіцянку про надання 5G-покриття, яке він запустив першим у всьому світі, але відтоді значно поступився позицією T-Mobile.

[ + – ] Супутники Starlink Фото: starwalk.space

Федеральна комісія зі зв'язку США дозволила Amazon вивести приблизно 3 200 супутників, зобов'язавши запустити половину з них до 2026 року, решту — до 2029 року. Як стверджує компанія, супутниковий інтернет запрацює, щойно на орбіті опиняться 578 апаратів. Amazon також заявила про плани інвестувати в Project Kuiper $10 млрд та підписання важливого контракту з United Launch Alliance про дев'ять орбітальних місій.

Спочатку партнери зосередяться на розширенні покриття Verizon із використанням рішень для транзитних мереж стільникового зв'язку від Project Kuiper. Паралельно інженери розробляють технічні вимоги та конструюють спеціальні антени.

Як зазначає сайт Interesting Engineering, Amazon найняла низку колишніх співробітників Facebook. Їй будуть потрібні будь-які кошти, щоб скласти гідну конкуренцію SpaceX та її проєкту Starlink, особливо з урахуванням того, що їхній засновник Ілон Маск заробив $36 мільйонів за добу після того, як ринкова капіталізація Tesla перевищила $1 трлн.

Раніше писали, що супутники Starlink змусили відстежувати пристрої Землі з точністю до 8 метрів. Група вчених запропонувала використовувати сигнали супутників SpaceX як альтернативу застарілій системі глобального позиціонування GPS. Їм не потрібно розшифровувати власне сигнали, достатньо вловити їх за допомогою спеціального обладнання.