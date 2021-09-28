Замість GPS: супутники Starlink Ілона Маска навчилися відслідковувати пристрої на Землі

Технологія встановлює місце розташування з точністю до 8 метрів, супутникові сигнали при цьому розшифровувати не потрібно. Експерти вважають її безпечнішою.

Американські інженери змусили космічні супутники проєкту Starlink відстежувати об'єкти на поверхні Землі, подібно до системи глобального позиціонування (GPS). Про це пише сайт Університету штату Огайо.

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Учені з цього навчального закладу першими в історії використовували систему Starlink без допомоги з боку компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском. За словами дослідників, вони керувалися інформацією про пересування і місцезнаходження супутників, але не мали доступу до переданих даних.

"Ці сигнали невідомі та не призначені для позиціонування або навігації. Тим не менш, за умов правильного використання можна оцінити точне положення наземного стаціонарного приймача або мобільного транспортного засобу", — зазначили автори в прев'ю на сайті Інституту навігації.

Фахівці використовували структуру, яку назвали "когнітивною опіртуністичною навігацією". За допомогою програмної платформи (фреймворка) вони змогли отримати невідомі сигнали Starlink і відстежити їхні доплерівські зрушення — переміщення спостерігача щодо джерела, щоб визначити розташування приймача.

Простеживши за шести супутниками, вони "виявили" заздалегідь встановлену антену з точністю приблизно 8 метрів. Варто зазначити, що сучасна технологія GPS визначає місце розташування об'єкта в межах 0,3-5 метрів. За словами вчених, раніше вони використовували схожі методи з іншими групами супутників на низькій орбіті Землі, проте їхня точність виявилася в рази нижчою — приблизно 23 метрів.

"Ми перехопили сигнал, а потім розробили складні алгоритми для визначення нашого місця розташування і показали, що він працює з великою точністю", — пояснив Зак Кассас, директор Центру досліджень автоматизованих транспортних засобів із мультимодальною гарантованою навігацією (CARMEN) при Університеті Огайо.

Зараз проєкт Starlink представлений приблизно 1 700 супутниками, які обертаються майже в 1 200 км над поверхнею планети. У кінцевому підсумку компанія SpaceX планує запустити на орбіту понад 40 тисяч супутників. Зак Кассас запевняє, що з ростом кількості апаратів буде збільшуватися і точність їхнього методу геолокації. У недалекому майбутньому люди зможуть ефективно використовувати супутники Starlink не тільки для доступу в інтернету, але і як альтернативна система навігації.

Учений не заперечує, що нова технологія стане більш надійною, ніж GPS. Супутники останньої знаходяться далі від Землі, а тому їх сигнали відчутно слабіші та чутливіші до перешкод. GPS існує вже понад 30 років і широко використовується розробниками електронних пристроїв по всьому світу, але програмне забезпечення з відкритим кодом робить систему вразливою для кібератак.

Зокрема, зловмисники можуть повністю відключити навігаційні сигнали для літаків та інших транспортних засобів, а також без особливих зусиль відстежити їхнє місце розташування та маршрути. SpaceX же досі не розкривала сигнали системи Starlink ні урядам, ні приватним дослідникам, що експерти називають вагомою перевагою.

"Важлива проблема в тому, що ми не "підслуховуємо" те, що передається через ці супутники. Ми вивчили сигнали досить добре, щоб використовувати їх у цілях навігації", — підкреслив Зак Кассас.

Раніше Ілон Маск заявив, що незабаром супутниковий Інтернет Starlink буде доступний всім. За його словами, SpaceX вже закінчують бета-тестування, проте повноцінне впровадження гальмують закони фізики і законодавство окремих країн.