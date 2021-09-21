"Космос — це складно": Ілон Маск повідомив, що Starlink незабаром буде доступний усім

Повноцінне використання супутникового інтернету від SpaceX обмежується як законами фізики, так і законами держав.

Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск повідомив у Twitter про те, що супутниковий інтернет Starlink завершує бета-тестування в наступному місяці. Це означає, що вже під кінець цього року кількість користувачів Starlink різко зросте.

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Раніше Маск повідомляв, що завершення бета-версії заплановане на серпень цього року, а також стверджував, що протягом першого року сервіс приверне понад 500 тис. користувачів. Однак, сервіс як і раніше в бета-версії і обслуговує близько 100 тис. терміналів.

Продуктивність високошвидкісного інтернету Starlink поки трохи нестабільна. Для забезпечення надійності з'єднання необхідно вирішити ряд завдань суто фізичного характеру. Наприклад, використання супутникового інтернету підійде користувачам, які проживають далеко від великих міст, але в той же час ліси поблизу сіл можуть представляти проблему для стабільної роботи.

Однак, крім проблем фізичних, існують проблеми географічні, щоб впровадити сервіс у тій чи іншій країні, компанії необхідно отримати дозволи регулювальних органів у кожному географічному регіоні. Наразі компанія має ліцензію тільки в 17-ти країнах Європи та Америки разом узятих, де вона пропонує публічну бета-версію.

Також для забезпечення стабільності Starlink необхідно запустити 12 тис. супутників, а для доступу до мережі в будь-якій точці планети необхідно близько 30 тис. супутників. На сьогодні на орбіті перебуває 1,8 тис. супутників Starlink. Як повідомляє видання Interesting Engineering, Маск відомий тим, що встановлює надзвичайно амбітні терміни і зовсім не дотримується їх. Тому, навіть якщо бета-версія Starlink буде перенесена на кілька місяців, це не стане несподіванкою.

Нагадаємо, що Starlink розраховує почати надання послуг на комерційній основі. Місячна абонплата для користувачів супутникового інтернету становитиме $99, а антена і роутер разом коштують $499.

В Україні інтернет Ілона Маска може з'явитися в наступному році. Забронювати послугу можна вже зараз за $99