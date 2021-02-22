Супутниковий інтернет від Ілона Маска Starlink може запрацювати в Україні вже в наступному році

Забронювати послугу можна вже зараз за $99.

Супутниковий інтернет компанії Ілона Маска Starlink може стати доступним в Україні в 2022 році. Про це йдеться на сайті Starlink.

Якщо на сайті Starlink спробувати оформити замовлення послуги, і при цьому ввести якусь адресу в Україні — з'явиться напис про те, що "для цієї території покриття передбачається у 2022 році". Забронювати послугу можна вже зараз за $99.

Нагадаємо, супутниковий інтернет-провайдер Ілона Маска Starlink почав обслуговувати користувачів Європи.

Замовлення на підключення виконуються по черзі. Вартість комплекту Starlink — 499 доларів, місячна абонентська плата — 90 доларів. Протестувати послуги провайдера вже можуть жителі Великобританії.

Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск запланував тестування інтернету Starlink в Європі на лютий 2021 року. Він сподівається, що до зазначеного терміну отримає дозвіл від європейських регуляторів і нарешті зможе запустити публічне бета-тестування в Європі. Також у гендиректора SpaceX є амбітні плани забезпечити інтернет-з'єднання на Марсі для майбутніх колоній.