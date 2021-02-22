Спутниковый интернет от Илона Маска Starlink может заработать в Украине уже в следующем году

Забронировать услугу можно уже сейчас за $99.

Спутниковый интернет компании Илона Маска Starlink может стать доступным в Украине в 2022 году. Об этом говорится на сайте Starlink.

Если на сайте Starlink попробовать оформить заказ услуги, и при этом ввести какой-то адрес в Украине — появится надпись о том, что "для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году". Забронировать услугу можно уже сейчас за $99.

Напомним, cпутниковый интернет-провайдер Илона Маска Starlink начал обслуживать пользователей Европы.

Заказы на подключение выполняются в порядке очереди. Стоимость комплекта Starlink – 499 долларов, месячная абонентская плата – 90 долларов. Протестировать услуги провайдера уже могут жители Великобритании.

Недавно стало известно, что Илон Маск запланировал тестирование интернета Starlink в Европе на февраль 2021 года. Он надеется, что к указанному сроку получит разрешение от европейских регуляторов и наконец сможет запустить публичное бета-тестирование в Европе. Также у гендиректора SpaceX имеются амбициозные планы обеспечить интернет-соединение на Марсе для будущих колоний.