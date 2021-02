Спутниковый интернет-провайдер Илона Маска Starlink начал обслуживать пользователей Европы

Заказы на подключение выполняются в порядке очереди. Стоимость комплекта Starlink – 499 долларов, месячная абонентская плата – 90 долларов. Протестировать услуги провайдера уже могут жители Великобритании.

Ракеты-носители компании Илона Маска SpaceX уже отправили на низкую околоземную орбиту 1085 из более чем 4 400 спутников Starlink, цель которых – обеспечение доступом высокоскоростному интернету удаленных регионов, местностей и общин. Если верить отчету, поданному SpaceX в Федеральную комиссию по связи США, на сегодняшний день участниками бета-версии проекта уже являются 10 тысяч человек. Всего заявки на участие отправили 700 тысяч человек. Заказы на подключение выполняются в порядке очереди.

Стадия публичного бета-тестирования проекта началась еще в конце октября 2020 года, она получила название "Better Than Nothing Beta". При заказе услуг пользователи присылают комплект необходимого оборудования за 499 долларов, в который входят терминал, крепления и Wi-Fi-маршрутизатор. Абонентская плата в месяц составляет 99 долларов.

Во время бета-тестирования пользователи могут ожидать скорость от 50 до 150 Мбит/с. Пока что в компании говорят, что возможны задержки и даже временные отключения интернета, но по мере запуска новых спутников и установки наземных станций, скорость передачи данных должна постепенно увеличиваться, а число задержек – уменьшаться.

Изначально бета-тест ограничивался северной частью США и южной частью Канады, но уже 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение с большей части территории Канады и Великобритании.

Пока что проект Starlink является убыточным, но Илон Маск считает, что через пару лет, когда число пользователей значительно увеличится, его можно будет отделить от SpaceX и вывести на IPO.

Недавно стало известно, что Илон Маск запланировал тестирование интернета Starlink в Европе на февраль 2021 года. Он надеется, что к указанному сроку получит разрешение от европейских регуляторов и наконец сможет запустить публичное бета-тестирование в Европе. Также у гендиректора SpaceX имеются амбициозные планы обеспечить интернет-соединение на Марсе для будущих колоний.