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Последние месяцы большое количество компаний и предпринимателей, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет, получили от налоговых органов звонки или письма-предупреждения о том, что вскоре их статус плательщика единого налога будет отменен. Есть случаи отмены единого налога с 1 июля 2024 года, но в основном провайдеров предупредили, что если они добровольно не перейдут на общую систему налогообложения или не откажутся от кведов 61.10, 61.90, их переведут принудительно.

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При этом в Налоговом кодексе нет запрета пребывания провайдеров на упрощенной системе налогообложения. Собственно, недавно налоговая предоставляла налогоплательщикам индивидуальные налоговые консультации с противоположными выводами: закон не запрещает предоставлять услуги доступа к сети Интернет субъектам, находящимся на упрощенной системе налогообложения.

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Сегодняшняя официальная позиция ГНС юридически слабая. Налоговики опираются на то, что в Налоговом кодексе есть запрет для плательщиков единого налога предоставлять услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей. А поскольку специальный закон №1089 якобы не предусматривает предоставление услуг Интернет без технического обслуживания, эксплуатации и предоставления доступа к соответствующим сетям, то провайдеры с соответствующим видом деятельности КВЭД не имеют права находиться на упрощенной системе налогообложения.

Так что же на самом деле произошло с провайдерами?

Риторика со стороны власть имущих следующая: упрощенная система — это уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль для крупных компаний, поэтому надо навести порядок. Интересно, почему порядок следует наводить именно среди провайдеров?

Государство спешит усложнить жизнь провайдерам-упрощенцам Фото: Pexels

По официальным данным, на упрощенной системе налогообложения находятся около 3000 провайдеров. Большое количество из них — это небольшие региональные провайдеры, которые в том числе обеспечивают услуги Интернет в прифронтовой зоне или в крошечных населенных пунктах. Что будет, если им не удастся теперь поднять тарифы на 25-30% без потери абонентов? Каким теперь будет качество услуг? Кто претендует на расширение клиентской сети за счет исчезновения конкурентов? Сплетничают разное, но суть остается сутью: государство спешит усложнить жизнь провайдерам-упрощенцам и почему-то взялось за них именно сейчас. Хотя закон №1089, на который ссылаются налоговики, был принят еще в 2020 году.

Что делать маленьким провайдерам?

Отмена статуса плательщика единого налога на сегодня является незаконной. Но ситуация может измениться, если будут внесены изменения в законодательство с прямым запретом пребывания провайдеров на упрощенной системе налогообложения.

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А сейчас рекомендуем провайдерам не сдаваться: пишите жалобы, возражения, обращайтесь с иском в суд. Есть большие шансы добиться справедливого решения. Чем больше будет жалоб и обращений в суд, тем выше шансы провайдеров удержаться на упрощенной системе. Ведь закон на стороне налогоплательщиков.

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