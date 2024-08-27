Запрет упрощенки: кому мешают интернет-провайдеры на едином налоге?
"Риторика со стороны власть имущих следующая: упрощенная система — это уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль для крупных компаний, поэтому надо навести порядок. Интересно, почему порядок следует наводить именно среди провайдеров?". Мнение
Последние месяцы большое количество компаний и предпринимателей, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет, получили от налоговых органов звонки или письма-предупреждения о том, что вскоре их статус плательщика единого налога будет отменен. Есть случаи отмены единого налога с 1 июля 2024 года, но в основном провайдеров предупредили, что если они добровольно не перейдут на общую систему налогообложения или не откажутся от кведов 61.10, 61.90, их переведут принудительно.Важно
При этом в Налоговом кодексе нет запрета пребывания провайдеров на упрощенной системе налогообложения. Собственно, недавно налоговая предоставляла налогоплательщикам индивидуальные налоговые консультации с противоположными выводами: закон не запрещает предоставлять услуги доступа к сети Интернет субъектам, находящимся на упрощенной системе налогообложения.
Сегодняшняя официальная позиция ГНС юридически слабая. Налоговики опираются на то, что в Налоговом кодексе есть запрет для плательщиков единого налога предоставлять услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей. А поскольку специальный закон №1089 якобы не предусматривает предоставление услуг Интернет без технического обслуживания, эксплуатации и предоставления доступа к соответствующим сетям, то провайдеры с соответствующим видом деятельности КВЭД не имеют права находиться на упрощенной системе налогообложения.
Так что же на самом деле произошло с провайдерами?
Риторика со стороны власть имущих следующая: упрощенная система — это уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль для крупных компаний, поэтому надо навести порядок. Интересно, почему порядок следует наводить именно среди провайдеров?
По официальным данным, на упрощенной системе налогообложения находятся около 3000 провайдеров. Большое количество из них — это небольшие региональные провайдеры, которые в том числе обеспечивают услуги Интернет в прифронтовой зоне или в крошечных населенных пунктах. Что будет, если им не удастся теперь поднять тарифы на 25-30% без потери абонентов? Каким теперь будет качество услуг? Кто претендует на расширение клиентской сети за счет исчезновения конкурентов? Сплетничают разное, но суть остается сутью: государство спешит усложнить жизнь провайдерам-упрощенцам и почему-то взялось за них именно сейчас. Хотя закон №1089, на который ссылаются налоговики, был принят еще в 2020 году.
Что делать маленьким провайдерам?
Отмена статуса плательщика единого налога на сегодня является незаконной. Но ситуация может измениться, если будут внесены изменения в законодательство с прямым запретом пребывания провайдеров на упрощенной системе налогообложения.Важно
А сейчас рекомендуем провайдерам не сдаваться: пишите жалобы, возражения, обращайтесь с иском в суд. Есть большие шансы добиться справедливого решения. Чем больше будет жалоб и обращений в суд, тем выше шансы провайдеров удержаться на упрощенной системе. Ведь закон на стороне налогоплательщиков.
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