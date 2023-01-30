Блокировка НДС-накладных. В Украине идет настоящая война за налоги

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Система мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которая в автоматическом режиме "изыскивает" подозрительные операции плательщиков НДС и "предотвращает" их проведение путем блокирования налоговой накладной, поразила всех своей эффективностью. Ведь при огромном падении экономики, потерях предприятий, НДС в Украине поступает в госбюджет со значительным перевыполнением плана.

Почему все так сложно с НДС?

Как отмечает в своих интервью глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев, показатель роста поступлений НДС по сравнению с прошлым годом вырос почти в 1,4 раза, или на 58,1 млрд грн — до 213,9 млрд грн. Это также на 19,1%, или на 34,3 млрд грн больше индикативного плана.

Значит ли это, что налогоплательщики стали настолько богаче? Нет, рост показателей выполнения и перевыполнения уплаты НДС — это, без сомнения, заслуга СМКОРа. Просто система "распознала" немного больше подозрительных операций. Но за это время налоговая выиграла битву за налоги, хоть и временно. Ведь плательщик НДС, у которого остановлена регистрация налоговой накладной, все еще должен отразить такую накладную в отчетности и уплатить НДС. Как и его покупатель, не получивший права на налоговый кредит в этом периоде.

Доказать предвзятость системы невозможно

Есть такая шутка о бухгалтерах, которые не могут объяснить данные в составленной ими отчетности, потому что "программа сама так посчитала". Собственно, этот тезис используют сейчас Минфин и налоговая: система сама так сработала. Но любую программу запускают люди, имеющие право "немножко подправить" критерии рисковости плательщиков НДС для повышения эффективности. Критерии постоянно меняют якобы по причине адаптации злоумышленников к алгоритмам. Следовательно, практически невозможно доказать, что систему "подкручивают" люди, премиальные которых зависят от выполнения плана по поступлениям в бюджет.

Ручное подкручивание критериев рисковости СМКОРа никуда не делось, и на эту кнопку снова будут давить при первой необходимости

Осенью 2022 года "подкрутили" слишком сильно. Это и понятно, ведь четвертый квартал — решающий с точки зрения наполнения бюджета, закрывается бюджет года, сложного года, и эту "черную дыру" в бюджете следует уменьшить. В результате в блокировку налоговых накладных попали и те субъекты, которые не подпадали ни под какие критерии рисковости.

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Всплеск возмущения оказался слишком заметным: и в прессе, и в соцсетях бизнес-сообщество жаловалось на произвол налоговиков. Поэтому критерии немного открутили назад, действуя по принципу "купи козу — продай козу". Налоговые накладные все еще блокируют, но не так жестко. Следует понимать, что ручное подкручивание критериев рисковости никуда не делось, и на эту кнопку снова будут давить при первой необходимости.

Можно ли избежать блокировки налоговых накладных

К сожалению, избежать блокировки невозможно. Точные критерии для блокировки налоговых накладных неизвестны, поскольку при обнародовании всех рисков будут шансы их обходить. Общая рекомендация от налоговых органов звучит, как насмешка: работайте "в белую" и ваши налоговые накладные не будут останавливать. Выходит, что все плательщики НДС, накладные которых были остановлены, просто недостаточно белые.

Позволю себе дать практический совет тем плательщикам НДС, которые адекватно оценивают ситуацию. Работать следует в расчете на то, что блокирования налоговых накладных не избежать, что ваши налоговые накладные, скорее, будут заблокированы, чем зарегистрированы. Следует обеспечить работу так, чтобы был персонал, который на постоянной основе будет заниматься написанием объяснений, жалоб, копированием и заверением документов, описанием деятельности предприятия и сбором доказательств, что вы "не верблюд".

[ + – ] Работать следует в расчете на то, что блокирования налоговых накладных не избежать, что ваши налоговые накладные, скорее, будут заблокированы, чем зарегистрированы Фото: Pixabay

Это означает расширение штата бухгалтеров, аудиторов, юристов, потому что блокировка налоговой накладной является, фактически, невыездной внеплановой проверкой. И плательщики НДС сейчас работают в режиме нон-стоп проверок. Могу сказать, что это очень сложно и дорого для налогоплательщиков. И очень неприятно психологически, учитывая, что зарабатывать деньги, как в довоенное время, удается немногим. Но война за налоги идет — настоящая и очень жесткая.