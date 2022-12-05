Платите налоги, господа. Как государство придумало получать налоги в режиме 24/7

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

В Раде зарегистрирован законопроект № 8226 "О внесении изменений в Налоговый кодекс". Для предпринимателей плательщиков единого налога третьей группы предлагается ввести новый формат уплаты налогов. При условии что предприниматель работает исключительно с безналичными расчетами, он может по желанию выбрать свой обслуживающий банк налоговым агентом. О таком выборе нужно будет уведомить налоговые органы, после чего банк будет без помощи других рассчитывать сумму налога от поступлений за бизнесмена и перечислять этот налог в бюджет.

Сейчас предприниматели-плательщики единого налога самостоятельно платят единый налог в сроки, предусмотренные для квартального отчетного периода. То есть после завершения отчетного квартала у предпринимателя есть 50 дней для оплаты налога, который он самостоятельно рассчитывает в указанном в налоговой декларации.

Новый проект предложил взимать налог из полученных предпринимателем средств. Например, если предпринимателю поступает 10 000 грн, банк при зачислении сразу удержит 5% (500 грн), и зачислит клиенту на счет "очищенные" от налога средства. При этом срок перечисления в бюджет удержанного налога предлагается установить не позднее двух рабочих дней с даты удержания.

Можно сказать, что под прикрытием "упрощения" работы предпринимателей с налогами бюджет будет получать налоги в режиме реального времени, каждый день. Возврат излишне удержанных налогов при этом не предусмотрен. В странах Европы нет такой практики. Ответственность за расчет и оплату налога несет налогоплательщик, а налоговые органы не могут требовать налоги авансом.

[ + – ] Законопроект № 8226 вводит процедуру предоставления налоговым органам банками всех данных о движении средств по счету предпринимателя

Проект этого закона преподносится, как упрощающий работу предпринимателей, ведь отчет не нужно будет предоставлять, его составит за вас обслуживающий банк. Могу сказать, что для банка это непрофильная функция. Фактически банки должны будут создать отделы бухгалтерии для предпринимателей, написать обновленное программное обеспечение, что позволит автоматизировать вычет налога у клиента и так далее. Отметим, что налог перечисляется на счет бюджета по месту регистрации клиента. Следовательно, банку нужно будет администрировать десятки тысяч платежей ежедневно во все возможные местные и районные бюджеты. Это не один платеж в день на консолидированный счет, это десятки тысяч предпринимателей по разным адресам, и налог следует уплатить правильно, иначе у клиента возникнет задолженность, нужно будет разыскивать платеж и обращаться в налоговые органы для переброски налога. Да, бухгалтер или предприниматель тоже могут ошибиться, эти проблемы ложатся на их плечи. Но когда ошибается работник банка, возникает вопрос, кто будет отвечать за эти ошибки.

Авансирование бюджета и уплата налога в режиме 24/7 — это превышение полномочий налоговых органов в процедурах администрирования налогов

А что если клиент нарушил условия пребывания на своей группе единого налога? Банк также должен рассчитать сумму превышения, взыскать повышенный налог и подать отчет с превышением. Дополнительно отмечу, что банк также будет взимать со счета клиента единый социальный взнос и будет сообщать налоговым органам, если денег у клиента не хватает.

Интересным моментом в проекте закона № 8226 является также введение процедуры предоставления налоговым органам банками всех данных о движении средств по счету такого предпринимателя. На сегодняшний день налоговые органы не получают данные о движении средств на счетах клиентов банка. Право доступа к этой информации возможно только при процедуре налоговой проверки или по решению суда. Я считаю, что есть перспектива значительных злоупотреблений этими правами со стороны налоговых органов, и такой пункт следует исключить.

Важно

Банк следит за тобой. Как и когда налоговая будет получать сведения о счетах ФОПов

Я лично считаю этот проект ненужным и вредным. Во-первых, авансирование бюджета и уплата налога в режиме 24/7 — это превышение полномочий налоговых органов в процедурах администрирования налогов. Эти нормы создают колоссальные расходы по администрированию и взиманию налогов для банков. Такой подход ограничивает налогоплательщика, создает конфликт в случае выхода за пределы формата работы, например, при найме работника или выплате доходов другим лицам. Клиент в ловушке, поскольку он не может повлиять на возврат переплаченного налога.

Такой проект похож на действия в рамках создания постоянного денежного потока в государственный бюджет. Конечно, этот проект преподносится, как дополнительное право налогоплательщика, а не обязанность, все только добровольно. Но нет ни одного инициатора этих норм со стороны предпринимательского сообщества, не говоря о банковской системе. Это значит, что под видом решения проблем происходит их создание.