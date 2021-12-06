Закон № 5600 – принят. Ждем увеличения цен на все
Принятый на минувшей неделе Радой нашумевший закон № 5600 приведет к повышению многих акцизов и налогов и росту цен на многие группы товаров, усилив административное давление на бизнес. Каких изменений ждать украинцам?
Измученные поиском новых источников доходов для госбюджета, "правительственные мужи" решили наскрести по сусекам еще 50 млрд. грн. в год. Но есть одна проблема: все основные налоги уже повысили и контроль их взимания усилили. Нужно взять больше с того, что осталось. А остались — так называемые ресурсные налоги и сборы, которые, как указано в пояснительной записке к принятому на минувшей неделе законопроекту № 5600 давно не повышали, лет пять как. В итоге, в "ресурсном" законопроекте под налогообложение подпало много всего разного. Предлагаю рассмотреть эти "антиолигархические" изменения поближе.
Больше налогов с того, что уже есть
Предстоит индексация ставок акцизного налога на алкоголь, табак, экологию (топливо), а также рост рентной платы за пользование недрами, водой, лесными ресурсами. В части табачных изделий доработана норма про электронные сигареты, по алкоголю – чем крепче напиток, тем выше акциз, и по предварительным оценкам акциз увеличит цену алкогольных напитков примерно на 5%. Рост такого рода налогов и сборов всегда влечет за собой рост цен.Важно
Усиление давления в части администрирования налогов
Не можешь собрать больше налогов с налогоплательщиков – собирай жестче. Список налоговых должников становится публичным. Для физических лиц реестр должников уже работает и можно по своему налоговому номеру проверить, не должен ли ты бюджету деньги, и нет ли случайно налогового залога на имущество. Эти сведения открыты и не являются какой-либо тайной.
Новшеством будет то, что директор фирмы-налогового должника тоже может пострадать, в частности, ему может быть запрещен выезд за границу.
К счастью, речь о долгах перед бюджетом в сумме свыше 1 млн. грн., которые не уплачивались более 240 дней.
В НКУ также зафиксировали права и налоговых органов, и налогоплательщиков открыто вести видеосъемку процесса налоговой проверки. Общие нормы законодательства и так позволяли это делать, но сейчас об этом появляется прямая норма в Налоговом кодексе.
Сокращается срок для включения в налоговый кредит расчетов корректировок к налоговым накладным. Вместо 1095 дней будет 365, поэтому включайте все накладные в отчетность вовремя.
Сельское хозяйство: значительные изменения в налогообложении
Во-первых, урезали свободу работы на четвертой группе единого налога для фермеров: из нее исключен ряд видов деятельности (в частности, выращивание птицы), во-вторых, вводится так называемое минимальное налоговое обязательство (МНО) за земельный участок сельхозназначения.
Такое МНО рассчитывается по специальной формуле с привязкой к нормативной денежной оценке земли. Норма о МНО является временной и, как указано в тексте закона, теряет силу с 1 января года, следующего за годом вступления в силу закона о стимулировании развития агропромышленного комплекса Украины с учетом Общей сельскохозяйственной политики Европейского Союза в разрезе предоставления государственной помощи и развития сельских территорий.
Владельцам земель сельхозназначения следует тщательно разобраться в новом налоге с учетом нашего предыдущего пункта о возможных последствиях налоговых долгов граждан. Следует ожидать, что налоги в сельхозсфере будут значительно изменены, что объясняется реформой рынка земли в целом.
Тем гражданам, кто продавал самостоятельно выращенную сельхозпродукцию, стоит обратить внимание на аннулирование "безналоговой" нормы по пункту 165.1.24 НКУ. Если раньше такого рода доходы не облагались налогами вовсе, то в новой редакции налогового закона необлагаемый доход составит всего 12 минимальных зарплат.Важно
Отдельные налоговые ограничения для плательщиков налога на прибыль
Крупные налогоплательщики смогут перенести отрицательный финансовый результат прошлых периодов в текущий в сумме не более 50% таких убытков. "Изобретение" вовсе не новое, ограничения при переносе отрицательного значения широко использовались при прошлых властях разных каденций.
Также появляется "фишка" с корректировкой финрезультата компании в сторону увеличения, если фирмой была выдана (и включена соответственно в расходы) безвозвратная финмопощь неплательщику налога на прибыль или убыточному плательщику. Трюк был интересный, но теперь уже невыгодный.Важно
Налог с доходов "многоквартирных" граждан
Покупка квартир – отличный способ вложения денег, но ,согласно новому закону, налог ударит по "серийным квартирным бизнесменам". При продаже третьей и более квартир в год НДФЛ составит 18%.
Единственное, в части чего эту норму удалось смягчить, это право уменьшить сумму дохода на расходы, связанные с приобретением такого объекта недвижимости. Например, на стоимость имущественных прав на такой объект, или на стоимость объекта ипотеки, стоимость взноса в ФФБ, и т.д.
Разрешили по такому же принципу уменьшить сумму дохода продавцам третьего и более автомобилей в году.
Безусловно, есть точечные изменения в тексте НКУ, которые коснулись лишь отдельных групп налогоплательщиков, например, предприниматели-провайдеры интернета могут выбирать теперь только третью группу единого налога.
Чтобы не пропустить изменения, которые могут вас коснуться, обращайтесь к экспертам. Но делать это стоит уже после Нового года, когда все изменения будут приняты в окончательной редакции и опубликованы.