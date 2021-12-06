Закон № 5600 – принят. Ждем увеличения цен на все

Измученные поиском новых источников доходов для госбюджета, "правительственные мужи" решили наскрести по сусекам еще 50 млрд. грн. в год. Но есть одна проблема: все основные налоги уже повысили и контроль их взимания усилили. Нужно взять больше с того, что осталось. А остались — так называемые ресурсные налоги и сборы, которые, как указано в пояснительной записке к принятому на минувшей неделе законопроекту № 5600 давно не повышали, лет пять как. В итоге, в "ресурсном" законопроекте под налогообложение подпало много всего разного. Предлагаю рассмотреть эти "антиолигархические" изменения поближе.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Больше налогов с того, что уже есть

Предстоит индексация ставок акцизного налога на алкоголь, табак, экологию (топливо), а также рост рентной платы за пользование недрами, водой, лесными ресурсами. В части табачных изделий доработана норма про электронные сигареты, по алкоголю – чем крепче напиток, тем выше акциз, и по предварительным оценкам акциз увеличит цену алкогольных напитков примерно на 5%. Рост такого рода налогов и сборов всегда влечет за собой рост цен.

Важно

Когда выбивать чек. Что не так с порядком фискализации расчетов с помощью банковской карты

Усиление давления в части администрирования налогов

Не можешь собрать больше налогов с налогоплательщиков – собирай жестче. Список налоговых должников становится публичным. Для физических лиц реестр должников уже работает и можно по своему налоговому номеру проверить, не должен ли ты бюджету деньги, и нет ли случайно налогового залога на имущество. Эти сведения открыты и не являются какой-либо тайной.

Новшеством будет то, что директор фирмы-налогового должника тоже может пострадать, в частности, ему может быть запрещен выезд за границу.

К счастью, речь о долгах перед бюджетом в сумме свыше 1 млн. грн., которые не уплачивались более 240 дней.

В НКУ также зафиксировали права и налоговых органов, и налогоплательщиков открыто вести видеосъемку процесса налоговой проверки. Общие нормы законодательства и так позволяли это делать, но сейчас об этом появляется прямая норма в Налоговом кодексе.

Сокращается срок для включения в налоговый кредит расчетов корректировок к налоговым накладным. Вместо 1095 дней будет 365, поэтому включайте все накладные в отчетность вовремя.

Сельское хозяйство: значительные изменения в налогообложении

Во-первых, урезали свободу работы на четвертой группе единого налога для фермеров: из нее исключен ряд видов деятельности (в частности, выращивание птицы), во-вторых, вводится так называемое минимальное налоговое обязательство (МНО) за земельный участок сельхозназначения.

Такое МНО рассчитывается по специальной формуле с привязкой к нормативной денежной оценке земли. Норма о МНО является временной и, как указано в тексте закона, теряет силу с 1 января года, следующего за годом вступления в силу закона о стимулировании развития агропромышленного комплекса Украины с учетом Общей сельскохозяйственной политики Европейского Союза в разрезе предоставления государственной помощи и развития сельских территорий.

Владельцам земель сельхозназначения следует тщательно разобраться в новом налоге с учетом нашего предыдущего пункта о возможных последствиях налоговых долгов граждан. Следует ожидать, что налоги в сельхозсфере будут значительно изменены, что объясняется реформой рынка земли в целом.

Тем гражданам, кто продавал самостоятельно выращенную сельхозпродукцию, стоит обратить внимание на аннулирование "безналоговой" нормы по пункту 165.1.24 НКУ. Если раньше такого рода доходы не облагались налогами вовсе, то в новой редакции налогового закона необлагаемый доход составит всего 12 минимальных зарплат.

Важно

Карты на стол. Как Приватбанк усложнил жизнь украинцам и чего ждать дальше

Отдельные налоговые ограничения для плательщиков налога на прибыль

Крупные налогоплательщики смогут перенести отрицательный финансовый результат прошлых периодов в текущий в сумме не более 50% таких убытков. "Изобретение" вовсе не новое, ограничения при переносе отрицательного значения широко использовались при прошлых властях разных каденций.

Также появляется "фишка" с корректировкой финрезультата компании в сторону увеличения, если фирмой была выдана (и включена соответственно в расходы) безвозвратная финмопощь неплательщику налога на прибыль или убыточному плательщику. Трюк был интересный, но теперь уже невыгодный.

Важно

Повышение налога с продажи недвижимости: бюджет не пополнит, а квартиры подорожают

Налог с доходов "многоквартирных" граждан

Покупка квартир – отличный способ вложения денег, но ,согласно новому закону, налог ударит по "серийным квартирным бизнесменам". При продаже третьей и более квартир в год НДФЛ составит 18%.

Единственное, в части чего эту норму удалось смягчить, это право уменьшить сумму дохода на расходы, связанные с приобретением такого объекта недвижимости. Например, на стоимость имущественных прав на такой объект, или на стоимость объекта ипотеки, стоимость взноса в ФФБ, и т.д.

Разрешили по такому же принципу уменьшить сумму дохода продавцам третьего и более автомобилей в году.

Безусловно, есть точечные изменения в тексте НКУ, которые коснулись лишь отдельных групп налогоплательщиков, например, предприниматели-провайдеры интернета могут выбирать теперь только третью группу единого налога.

Чтобы не пропустить изменения, которые могут вас коснуться, обращайтесь к экспертам. Но делать это стоит уже после Нового года, когда все изменения будут приняты в окончательной редакции и опубликованы.