Карты на стол. Как Приватбанк усложнил жизнь украинцам и чего ждать дальше

В октябре 2021 года Приватбанк сообщил клиентам, что вводятся незначительные изменения в правила осуществления переводов с карты на карту. Теперь обычный гражданин, клиент банка может отправлять другим физическим лицам или получать от таких лиц по Украине не более 100 переводов за календарный месяц. Для международных переводов ограничение на получение составляет 25 зачислений, а на отправку — 30. Банк сослался на изменения во внутренней политике, основанные на требованиях финансового мониторинга и платежных систем VISA/Mastercard. Что за этим стоит?

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Ведение бизнеса без его регистрации

Распространенный вариант старта микро- и малого бизнеса, в особенности, если речь об онлайн-формате, на платформах социальных сетей (фейсбук, инстраграм), сайтов объявлений (OLXи т.п.) – это прием оплаты на личную карту с отправкой товара службами доставки, обычно Новой почтой и Укрпочтой. Такой формат работы в последние годы очень популярен, покупки в интернете стали обыденными. Но формально так вести дела нельзя.

Согласно требованиям Постановления НБУ № 492 о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков, текущий счет физического лица, обычный или карточный, предназначен для любых операций, кроме связанных с предпринимательской деятельностью.

Другое дело, что нерегулярную продажу каких-то товаров или услуг сложно отличить от ведения бизнеса. Если я, к примеру, продаю бывшие в употреблении детские вещи или старую мебель, вряд ли это можно назвать бизнесом.

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Покопавшись в законе, мы нашли забавное устаревшее определение регулярной "хозяйственной деятельности", это продажа товаров или услуг более четырех раз в год. Такое определение бизнеса очень давно перестало быть актуальным.

Полагаем, Приватбанк, принял для себя критерий в виде 100 транзакций по картам в месяц как допустимый для обычного гражданина, который не занимается бизнесом, а делает покупки, ходит в кафе и магазины, присылает деньги друзьям и родственникам или получает такие переводы.

Свыше 100 зачислений на карту от других лиц уже будут рассматриваться банком как "бизнес", о чем Приватбанк и сообщил в своем пресс-релизе к новости.

Рекомендации зарегистрировать компанию или получить статус частного предпринимателя являются хорошим практическим советом. Единственное, о чем банк не упомянул, –это последствия для клиентов, продолжающих принимать выручку на личные карты.

Операции по такому счету могут быть остановлены, а средства заблокированы. Блокируются транзакции по всем счетам "подозрительного" клиента, в том числе депозитным, валютным и т.д. Клиент, с которым это произошло, в любом случае начнет собирать все документы, показывать все налоговые декларации и объяснять, за что ему поступают деньги в таких количествах.

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Фактически банк, ограничив количество транзакций, сделал своим клиентам одолжение и помог им избежать блокировок счетов без предупреждения.

Напомню, что операторы почтовой связи – также субъекты первичного финансового мониторинга, большие объемы отправок товаров наложенным платежом или без такого, все равно вызовут вопросы и требование показать декларацию о доходах.

Волонтерская деятельность или краудфандинг

Что, если пользователи принимают деньги не себе? Собирают средства на приют для животных или получают донорские пожертвования на творческий проект? Приватбанк в таких случаях рекомендует своим клиентам обратиться к нему с письмом и описать свою общественную деятельность, чтобы она проходила беспрепятственно.

Как эксперт в сфере налогов могу сказать, что активная волонтерская или краудфандинговая деятельность также должна быть оформлена. Правильно было бы собирать деньги через общественную организацию, а если человек уже является волонтером в каком-либо проекте, общественная или благотворительная организация заключает с ним договор. Назначение платежа в таких переводах также должно быть детализировано, например, средства на лечение или на какой-то общественный проект.

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Краудфандинг – это отдельная история. В Украине нет законодательной базы по налогообложению поступлений для таких проектов. Но логика остается неизменной: если вы хотите отделить личные средства от средств разнообразных проектов, выручки от ведения бизнеса или сбора средств на общественную деятельность – используйте разные банковские счета.

Налоговые риски для получателей денег

Хоть банк и не налоговая, вопросы с уплатой налогов остаются открытыми. Если поступления на личный банковский счет не вызвали вопросов у обслуживающего банка сегодня, это еще не значит, что вы будете в безопасности завтра. Даже спустя год может возникнуть требование показать налоговую декларацию и подтвердить источник происхождения средств.

Один знакомый, который весь год принимал средства на личную карту, не мог получить кредит в банке. Показывая выписку по личному счету, он объяснял, что это доходы от бизнеса, сотрудников банка это не устроило. В сердцах он кричал мне в трубку "ну сколько там этот налог, пять процентов? Я сейчас заплачу его и все!".

Налогообложение таких доходов "на личную карту" совокупно составляет 19,5% (18% НДФЛ+1,5% военный сбор), что было немного выше его психологической готовности оплатить все налоги.

Какая сумма оборота по личным банковским картам гарантирует спокойную жизнь?

Пороговая сумма для финансового мониторинга, от которой контролируются все операции, составляет 400 000 грн за один перевод. Но сумма – не единственный критерий мониторинга, анализируется и типология операций, и частота поступлений и снятия средств, и другие факторы.

И нет никаких предпосылок к тому, что система контроля операций по счетам граждан будет ослаблена или упрощена. У банка и других субъектов финансового мониторинга есть все права задавать любые вопросы относительно ваших денег, и я рекомендую приготовиться на них отвечать.